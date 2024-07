Claudia Gerini in vacanza col compagno Riccardo Sangiuliano, baci appassionati a Formentera

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

La storia d'amore di Claudia Gerini e il compagno Riccardo Sangiuliano continua a gonfie vele. I due si concedono una vacanza a Formentera, dove sono stati beccati dal settimanale Diva e Donna, mentre si baciano appassionatamente nelle acque dell'Isola delle Baleari. Dal 2021 l'attrice, chiusa la storia con Simon Clementi, non aveva più dato notizie in merito alla sua vita privata, fino a quando non è stata beccata in compagnia del noto imprenditore.

L'amore tra Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano

Innamorati e appassionati, è così che andrebbero descritti Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano, negli scatti pubblicati sul settimanale Diva e Donna, in cui appaiono mentre si lasciano travolgere dalla passione dopo una rinfrescante nuotata al largo delle acque spagnole. D'altra parte è stata proprio l'attrice a confermare che si tratta di un momento piuttosto felice: "Sono innamorata, sto vivendo una bellissima relazione". Le foto confermano questa spensieratezza e la voglia di amare, dopo un periodo di solitudine del cuore. I due si sono incontrati ad una festa, sebbene già si conoscessero, ed è lì che è scoccata la scintilla:

L’avevo conosciuto tanti anni fa, poi ci siamo rivisti a una festa. Quella sera, abbiamo ballato moltissimo. Questa cosa mi è piaciuta. Ci frequentiamo da sei mesi. Uscivo da due anni passati per la prima volta sola e con lui mi è tornata la voglia di condividere. Per me, la coppia è qualcosa di allegro in cui si chiacchiera, ci si diverte, si fanno cose insieme. E soprattutto per il bene dell'altro, cerchi di far venir fuori sempre il meglio di te.

Chi è Riccardo Sangiuliano

La prima paparazzata della coppia risale ad ottobre 2023, quando i due sono stati beccati mentre si scambiavano un bacio appassionato a bordo della macchina di lui. Poi, mano nella mano, a passeggio per le strade della Capitale. Sebbene non faccia parte del mondo dello spettacolo, Riccardo Sangiuliano è stato sposato con un volto noto delle tv, ovvero Nathaly Caldonazzo, ed è infatti il padre di Mia, figlia della showgirl. Laureato in Finanza alla Luiss è un imprenditore e manager, ricopre il ruolo di Head od Assettatevi Management di Assiteca Sim.