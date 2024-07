video suggerito

Francesca Chillemi in vacanza con il nuovo fidanzato Eugenio Grimaldi: è finita con Stefano Rosso Francesca Chillemi ha un nuovo fidanzato: si tratta di Eugenio Grimaldi, racconta il settimanale Gente che ha reso pubbliche anche le prime foto della nuova coppia.

A cura di Gaia Martino

Estremamente riservata sul suo privato, Francesca Chillemi non aveva reso pubblica la sua rottura da Stefano Rosso e ora è protagonista di un nuovo gossip. La famosa attrice è stata fotografata dai paparazzi di Gente mentre si gode una vacanza di relax a Capri in compagnia del suo nuovo fidanzato, si legge, l’armatore Eugenio Grimaldi.

La nuova storia d'amore di Francesca Chillemi con Eugenio Grimaldi

Francesca Chillemi è stata fotografata in dolce compagnia durante una vacanza a Capri. Con lei non c'è lo storico fidanzato Stefano Rosso, padre di sua figlia, bensì Eugenio Grimaldi, rampollo di una famosa famiglia di armatori napoletani. La rivista Gente a corredo delle immagini racconta che sarebbe lui il nuovo fidanzato dell'attrice. Fotografati durante un'uscita in scooter, probabilmente per andare al mare, si starebbero frequentando già da qualche tempo.

38enne napoletano, Eugenio Grimaldi è executive manager di Grimaldi Group, azienda di famiglia. Su Instagram ha il profilo privato, su Facebook, invece, soltanto una pagina a lui dedicata.

La storia finita con Stefano Rosso

Francesca Chillemi, prima di uscire allo scoperto con il nuovo fidanzato, non aveva annunciato la fine della relazione con Stefano Rosso, uno tra gli imprenditori più facoltosi d'Italia, figlio del fondatore di un marchio di abbigliamento noto in tutto il mondo, iniziata nel 2015. I rumors che parlavano di crisi si rincorrevano da tempo, ma le foto dell'attrice con Eugenio Grimaldi confermerebbero la separazione definitiva. Non si sono mai sposati per scelta: "Penso che il matrimonio sia ormai superato in quasi tutto il mondo, quello che conta sono i principi. Se Stefano e io non avessimo in comune quelli, non avremmo fatto un figlio. Il mio sogno romantico era quello di avere una famiglia, non una bella festa di nozze", raccontò lei. Dal loro amore, nel 2016, è nata la figlia Rania.