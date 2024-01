Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono lasciati, gli indizi social: cancellate le foto insieme Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sarebbero lasciati. A farlo pensare alcuni indizi social: la conduttrice ha rimosso tutti gli scatti insieme al difensore del Torino e i due non si seguono più su Instagram. Un altro elemento si aggiunge: nessun messaggio da parte del calciatore per i 29 anni di lei, festeggiati lo scorso 8 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova non sono più una coppia. A farlo pensare alcuni indizi social notati dai follower più attenti su Instagram: nessuna foto insieme e non si seguono più a vicenda. Per il momento, i diretti interessati non hanno commento il gossip, ma sembra che la loro frequentazione sia arrivata al capolinea. La showgirl e il difensore del Torino avevano iniziato a vedersi la scorsa estate, quando avevano pubblicato sui social il primo scatto insieme.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono lasciati, gli indizi social

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sarebbero lasciati dopo circa sei mesi di frequentazione. Nessuno dei due ha ancora rotto il silenzio, anche se i followers più attenti sui social non hanno dubbi: la showgirl e conduttrice ha infatti rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto insieme al calciatore e non si seguono nemmeno più. Ad avvalorare questa ipotesi si aggiunge anche un altro tassello: l'8 gennaio, Paola Di Benedetto ha compiuto 29 anni e il difensore del Torino non le ha fatto gli auguri sui social (probabilmente nemmeno in privato).

Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto, prima foto insieme sui social

I due si frequentavano dalla scorsa estate

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova hanno iniziato a frequentarsi la scorsa estate, a giugno, quando erano stati avvistati mentre si baciavano al ristorante. Poco dopo è arrivata la conferma ufficiale: a luglio hanno pubblicato il primo selfie di coppia, scattato dal divano di casa e vivendo il loro amore alla luce del sole. Poi erano stati avvistati mentre passeggiavano per le strade di Torino, come documentavano le foto pubblicate dal settimanale Chi. La showgirl si recava sempre più spesso nel capoluogo piemontese, dove vive il calciatore, per trascorrere del tempo insieme.