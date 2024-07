video suggerito

Samanta Togni festeggia la laurea del figlio Edoardo, le foto e la dedica: "Emozioni uniche"

Samanta Togni ha festeggiato la laurea del figlio Edoardo, che ha conseguito il titolo di dottore in Scienze Statistiche all'Università di Bologna. La ballerina e conduttrice televisiva ha condiviso sui social le foto della giornata, accompagnate dall'hashtag: "Emozioni uniche".

Samanta Togni orgogliosa per la laurea del figlio Edoardo

Samanta Togni ha pubblicato su Instagram le foto della laurea del figlio Edoardo, dottore in Scienze Statistiche all'Università di Bologna. Nello scatto i due sono l'una affianco all'altro e appaiono sorridenti mentre il ragazzo, con la corona d'alloro sul capo, stringe la tesi. Presenti ai festeggiamenti anche Georgiana Macoivei, fidanzata di Edoardo, i parenti e i nonni del ragazzo. L'immagine postata da Simona Togni è accompagnata dalla didascalia: "Ad maiora semper, emozioni uniche". A fare gli auguri è stata anche Caterina Balivo, che tra i commenti scrive: "Che meraviglia, complimenti".

Samanta Togni e il rapporto con il figlio Edoardo

Samanta Togni è diventata madre di Edoardo nel 2001, nato dal matrimonio con Mirko Trappetti. In un'intervista a Oggi in occasione dei suoi 40 anni, raccontava:

È la stagione della consapevolezza, quella della grande maturità. Senz'altro posso dire di sentirmi molto più felice ora che a 20 anni, nonostante avessi già messo al mondo il grande amore della mia vita: mio figlio Edoardo. È stata una scelta di cui mai mi sono pentita.

Sull'aver avuto un figlio così giovane, spiegava: "Ci vuole coraggio. Ogni tanto Edoardo dice: ‘Mamma, ti ricordi quando eravamo piccoli?'. Sì, perché si finisce per parlare un po' la stessa lingua e il rapporto si consolida crescendo insieme, anche con un pizzico d'incoscienza". Tra le cose di cui va più fiera, quella di non aver abbandonato la sua carriera: "Facevo i salti mortali, Roma-Terni, la mia città, Terni-Roma e ho rinunciato a tanti lavori per lui. Ma l'ho vissuta come una scelta naturale, nessun rimpianto. E poi, mio figlio mi ha salvata".