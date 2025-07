video suggerito

Ambra Angiolini fiera del figlio Leonardo che ha fatto l'esame di Maturità: "Ragazzo brillante e coraggioso" Ambra Angiolini ha assistito all'esame di Maturità del figlio Leonardo Renga con un pizzico di agitazione: "Ho scoperto un ragazzo brillante e coraggioso".

A cura di Daniela Seclì

Ambra Angiolini mamma orgogliosa. L'attrice ha celebrato sui social la Maturità conseguita dal figlio Leonardo, nato dal matrimonio con Francesco Renga. Per lui ha scelto parole cariche di affetto, ma ha confidato anche di avere vissuto il suo esame di Maturità con un pizzico di agitazione. Ha ringraziato chi le ha tenuto la mano.

Ambra Angiolini fiera del figlio Leonardo

Ambra Angiolini, su Instagram, ha celebrato l'esame di Maturità del figlio Leonardo. Ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al diciannovenne e ha fatto sapere: "Matura e…Maturo!". Quindi ha speso parole bellissime per il diciannovenne: "Grazie all’esame di Maturità ho conosciuto un ragazzo brillante e coraggioso davanti alle prime prove del suo diventare più Leonardo che mai". E quanto all'esame da lui sostenuto ha ironizzato: "Cintura nera di collegamenti impossibili". Poi ha ringraziato un'amica che le ha dato conforto durante l'esame di Leonardo: "Grazie per avermi stretto la mano durante l’esame di mio figlio, mentre mi disperavo cercando di non essere troppo rumorosa".

Ambra Angiolini ha due figli: Leonardo e Jolanda

Oltre a Leonardo, Ambra Angiolini è anche madre di Jolanda, che oggi ha ventuno anni. La giovane, in queste ore, è intervenuta sui social e ha invitato i leoni da tastiera a imparare l'arte del rispetto e della gentilezza:

Mi dispiace sempre notare la pochezza d'animo delle persone che passano il loro tempo sui social a diffondere odio, invece di fare qualcosa di utile (per gli altri o per se stessi). Vorrei dire loro che, anche se ai vostri occhi posso essere la più orribile delle creature mostruose, io ho 21 anni e sto imparando a conoscere la persona che c'è dentro di me e mi piace moltissimo. Riguardo anche ad altri commenti fatti a cuor leggero sul fisico di una donna, su questo mi sento di dire che dovreste pensarci milioni di volte prima di nominare disturbi alimentari con leggerezza. Penso sia la cosa più grave e indelicata che si possa dire a qualcuno (che neanche conoscete).