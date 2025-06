video suggerito

Ambra Angiolini e Jolanda Renga sul palco del Milano Pride, il duetto cantando T'appartengo Ambra Angiolini e la figlia Jolanda Renga si sono scatenate sul palco del Milano Pride cantando T'appartengo. Il duetto ha infiammato la piazza, che le ha accolte con grande trasporto, come scrive l'attrice in un post, commentato anche da Francesco Renga.

A cura di Ilaria Costabile

Ambra Angiolini e la figlia Jolanda Renga si sono scatenate sul palco del Milano Pride e non potevano che farlo sulle note di T'appartengo, l'iconica canzone che rese Ambra una star ai tempi di Non è la Rai e diventata un vero e proprio inno della comunità LGBTQ+.

Il duetto di Ambra e la figlia Jolanda

L'attrice era stata chiamata per presentare il concerto che si è tenuto in occasione del Pride, a Milano, al quale hanno preso parte anche altri artisti come Big Mama, Orietta Berti, Sarah Toscano e Paola Iezzi. Ma una volta avuto il microfono tra le mani, madre e figlia non potevano che dilettarsi in un'esibizione che ha mandato i presenti in visibilio. Sulle note di T'appartengo, infatti, Ambra e Jolanda si sono scatenate, movimentando la piazza, ma non sono mancati anche momenti dedicati all'attualità con una lettura da parte della 21enne di una poesia scritta da un poeta palestinese, per ricordare ai presenti di battersi peri diritti di tutti, soprattutto di chi in questo momento non può farlo.

Il commento di Ambra Angiolini e il gesto di Francesco Renga

Anche l'attrice ha voluto condividere qualche scatto di quel momento sul suo profilo Instagram, scrivendo a corredo delle immagini anche un messaggio di ringraziamento per coloro che, in piazza, le hanno accolte e hanno cantato a squarciagola insieme a loro. Accanto al post, infatti, si legge:

Grazie per come avete fatto sentire Jolanda, l’avete accolta e abbracciata forte, eravate tantissimi e con la solita voglia d’amare la vita in un unico gigantesco NOI . L’avevate fatto anche con me 30 anni fa , l’avete rifatto sabato con lei.

Non poteva mancare anche la partecipazione di papà Francesco Renga che, infatti, ha subito voluto lasciare un commento, a sostegno della ex moglie e di sua figlia. Un semplice cuore, a dimostrazione del fatto che, seppur a distanza, il cantante è sempre presente nella vita della sua famiglia.