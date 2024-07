video suggerito

"Aka7even e Francesca Galluccio si sono lasciati", gli indizi sulla rottura La storia d'amore tra Aka7even e Francesca Galluccio sarebbe giunta al capolinea, la conferma sarebbe arrivata anche tramite alcuni indizi disseminati sui social.

La storia d'amore tra Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, e Francesca Galluccio sarebbe giunta al capolinea. Nonostante di recente i due siano stati visti a cena insieme, lei sui social ha cancellato ogni foto con il cantante, gesto che confermerebbe le indiscrezioni sulla loro rottura. Per il momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni riguardo la fine della loro relazione.

Le voci sulla rottura tra Aka7even e Francesca Galluccio

Fatta eccezione per una foto a cena, da un po' di tempo sui rispettivi profili social non comparivano scatti insieme. Un elemento che aveva portato a pensare che tra Aka7even e Francesca Galluccio ci fosse aria di crisi. Per Webboh la fine della loro storia è definitiva e la conferma sarebbe arrivata anche tramite la decisione della ragazza di cancellare ogni foto insieme dal suo account Instagram. Aka7even non ha replicato il gesto e per il momento nessuno dei due ha rilasciato comunicazioni ufficiali.

La storia d'amore tra Aka7even e Francesca Galluccio

La relazione tra Aka7even e Francesca Galluccio è durata due anni. I due erano usciti allo scoperto con uno scatto pubblicato tra le storie Instagram del cantante, un selfie in cui apparivano molto vicini, corredato da un cuore rosso. La ragazza ha una gemella, Miriam Galluccio, che è stata fidanzata con LDA (Luca D'Alessio), di cui lo stesso Aka7even è molto amico (e di recente anche la sua storia sarebbe giunta al termine). I cantanti si conoscono da prima della partecipazione al programma Amici – durante il quale Aka7even ebbe una relazione con l'allieva Martina Miliddi, che finì dopo poco – ed entrambi hanno partecipato al Festival di Sanremo, a un anno di distanza l'uno dall'altro. Francesca e sua sorella, 21enni originarie di Napoli, hanno un profilo condiviso su TikTok in cui condividono video in cui raccontano la loro quotidianità.