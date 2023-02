Aka7even ha una nuova fiamma, Francesca Galluccio è la sorella della fidanzata di LDA Aka7even ha reso ufficiale l’amore con la nuova fiamma Francesca Galluccio. La ragazza ha 21 anni, è originaria di Napoli e studia moda. In più è anche la sorella gemella della fidanzata di LDA, Miriam Galluccio, di cui l’artista è molto amico.

A cura di Elisabetta Murina

Aka7even è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata. Sul suo profilo Instagram, l'ex cantante di Amici ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in compagnia di una ragazza, il cui nome è Francesca Galluccio. Si tratta della sorella della fidanzata di LDA, Miriam Galluccio, che a sua volta ha da poco reso pubblico l'amore.

La prima foto di coppia di Aka7even e Francesca Galluccio

Tra le sue storie Instagram, Luca Marzano ha pubblicato il primo scatto insieme alla fidanzata Francesca Galluccio. Un selfie che li ritrae molto vicini, nessuna descrizione, ma solo un cuore rosso infiammato che simboleggia il loro amore. Francesca, come si legge sul suo profilo social, ha 21 anni e studia moda all'Università Vanvitelli di Napoli. Non si sa da quanto tempo siano fidanzati, ma questa è di fatto la prima foto ufficiale della coppia. Il cantante, ex volto di Amici della scorsa edizione, in passato un flirt con la ballerina Martina Miliddi, risalente al periodo della loro permanenza nella scuola. Poi, poco prima di salire sul palco di Sanrmeo 2022, si era diffusa la voce di una misteriosa ragazza al suo fianco, mai confermata con certezza.

Francesca Galluccio è la sorella della fidanzata di LDA

Aka7even è fidanzato con Francesca Galluccio. La ragazza ha una sorella che, a sua volta, è legata sentimentalmente a LDA, di cui lo stesso Aka7even è molto amico. Le due hanno un profilo condiviso su TikTok (Galluccio Twins), dove pubblicano brevi video della loro quotidianità. Sono gemelle, hanno quindi entrambe 21 anni, e una passione comune per la moda. Non è escluso quindi che presto condivideranno sui social le foto di un'uscita a quattro con i rispettivi compagni. Non si sa per il momento come siano nate le loro relazioni, ma quel che è certo è che le sorelle sono molto legate tra loro, così come i due ragazzi, che hanno iniziato insieme un percorso nella scuola di Amici lo scorso anno.