Massimiliano Caiazzo lontano da Elena D'Amario abbraccia una donna, la verità sul rapporto: "Mio fratello" Massimiliano Caiazzo nelle ultime ore ha condiviso su Instagram una foto mentre, di spalle, abbraccia una ragazza. La donna in questione non è Elena D'Amario, ma una sua cara amica. La risposta alla curiosità dei fan è arrivata pochi minuti fa tra i commenti social.

A cura di Gaia Martino

La vita privata di Massimiliano Caiazzo continua ad essere al centro della cronaca rosa. Dopo settimane di rumors che lo vedrebbero lontano da Elena D'Amario, ecco spuntare una Instagram story – da lui pubblicata – che lo vede di spalle mentre abbraccia una donna. Tra i fan dell'attore è subito nata la curiosità di sapere chi sia la giovane in questione e in molti hanno ipotizzato che dietro la scelta di pubblicare la foto ci sia la conferma di una sua nuova relazione. Pochi minuti fa, però, Tonia De Micco, la donna che lo abbraccia nella story, ha fatto chiarezza sul loro rapporto.

La foto di Massimiliano Caiazzo e la smentita della nuova relazione

Quella che Massimiliano Caiazzo abbraccia nella nuova Instagram story pubblicata nelle ultime ore è Tonia De Micco, una sua cara amica. A confermare l'amicizia, e non una relazione sentimentale come ipotizzato dai fan dell'attore, è stata la diretta interessata che in risposta ad una follower che le chiedeva se fossero fidanzati, ha chiarito che tra loro c'è un legame fraterno: "Rispondo se no continuate all'infinito: no, è fratm".

La verità sulla relazione con Elena D'Amario

Da settimane si ricorrono voci secondo le quali la relazione con Elena D'Amario sarebbe giunta al capolinea. L'attore e la ballerina sono sempre stati estremamente riservati sulla loro storia, confermata nell'ultimo anno dalle poche foto rese pubbliche sui social. A fine giugno, però, i due erano insieme a Castellammare Di Stabia, città d'origine di lui. Lo conferma un post condiviso da una fan della coppia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram due selfie scattati con entrambi. Nell'era dei social, anche un like dimostrerebbe una vicinanza tra due persone. E, nell'ultimo post condiviso un'ora fa dalla ballerina professionista di Amici, è presente il cuoricino di apprezzamento dell'attore. Tutti gli indizi potrebbero, per questo motivo, smentire la separazione.

Foto Instagram