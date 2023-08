La dedica di Elena D’Amario a Massimiliano Caiazzo nelle prime foto social insieme: “Auguri amore mio” Elena D’Amario pubblica su Instagram le prime foto insieme a Massimiliano Caiazzo, in occasione del 27esimo compleanno dell’attore. La ballerina e la star di Mare Fuori si frequentano da diversi mesi, ma solo ora hanno deciso di condividere alcuni momenti del loro amore.

A cura di Ilaria Costabile

"La nostra barca non naviga, vola" questa la frase che Elena D'Amario scrive nel primo post che ufficializza la sua storia d'amore con Massimiliano Caiazzo. Sebbene non fossero mancate foto pubblicate sui vari settimanali e scambi social da parte di entrambi. L'occasione, però, è piuttosto speciale, si tratta infatti del compleanno del giovane attore di Mare Fuori che, proprio il 28 agosto, spegne 27 candeline.

Le prime foto insieme e il messaggio d'amore per l'attore

Il messaggio di completa con un "Auguri amore mio", per chi avesse ancora qualche dubbio con questa affermazione non si può non essere del certi del fatto che si tratta di una storia seria, un amore nato per caso e che, per lungo tempo, ha cercato di non farsi schiacciare dal clamore mediatico, dalla brama di sapere che assale soprattutto le fan di Caiazzo, innamorate del suo Carmine Di Salvo nella serie dei record di Rai2.

Le prime foto pubblicate sul profilo Instagram della ballerina di Amici, mostrano una coppia affiatata e innamorata. I due si divertono, a bordo di una barca, dove danzano, si tengono per mano alla luce aranciata del tramonto, si divertono tra un tuffo e l'altro, ma soprattutto guardano insieme nella stessa direzione che, senza dubbio, è quella di un futuro roseo che li aspetta.

L'inizio della storia d'amore lontano dai social

I due hanno sei anni di differenza, lei classe 1990, lui 1996, ma è noto ormai che in amore l'età non conta. Quando ad inizio anno, le voci su una loro possibile frequentazione iniziavano a circolare, nessuno dei due aveva commentato la notizia, lasciando sospesa qualsiasi tipo di esternazione, conferma o smentita.

Il tempo, però, ha parlato per loro e se nei primi tempi poteva sembrare più semplice evitare l'occhio indiscreto dei fotografi, tra gli impegni di uno e dell'altra, con il diradarsi delle cose da fare, è stato più difficile sfuggire ai paparazzi. L'ultimo avvistamento è stato a Capri, dove i due si sono concessi un weekend di relax, scambiandosi effusioni e tenerezze.