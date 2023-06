Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario, paparazzati mentre si baciano e passeggiano mano nella mano Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario sono una coppia a tutti gli effetti e non si nascondono più. L’attore di Mare Fuori e la ballerina professionista sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna durante una passeggiata per le vie di Roma, scambiandosi romantici baci.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto al centro Diva e Donna)

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario. L'attore di Mare Fuori e la ballerina professionista sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna durante una romantica passeggiata per le vie di Roma. Sono una coppia a tutti gli effetti, anche se cercano di mantenere una certa privacy, pur seminando qualche indizio sui social.

Le foto di Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario insieme

Come mostrano gli scatti di Diva e Donna, la nuova coppia non si nasconde più e vive il loro amore alla luce del sole. I due sono stati avvistati mentre passeggiano romanticamente per la Capitale, mano nella mano, scambiandosi teneri baci in strada. La loro complicità e intimità non lascia spazi a dubbi, conferma che la storia procede a gonfie vele.

Foto dal settimanale Diva e Donna

La frequentazione tra Caiazzo e D'Amario

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo, negli ultimi mesi, hanno lasciato diversi indizi social riguardo la loro frequentazione, pur senza uscire mai completamente allo scoperto. E anche i fan più attenti avevano capito che tra loro c'era qualcosa ormai diverso tempo fa. A fine a aprile, ad esempio, furono filmati mentre erano in auto, fermandosi per chiedere indicazioni e senza accorgersi che qualcuno li stava riprendendo. Poi, altri indizi, quando l'attore ha vinto il Ciak d'oro come miglior attore under 30 e, condividendo la notizia su Instagram, tra i commenti spiccava quello della ballerina. "Tutti vediamo e sentiamo la tua luce", erano state le sue parole. "La tua con me", aveva poi risposto lui. Circa un mese fa si erano anche scattati delle foto con alcuni fan e gli scatti in questione avevano subito fatto il giro del web, dove ormai nessuno aveva più dubbi.