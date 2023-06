Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario, fuga d’amore: “Difficile ritargliarci momenti di intimità” Il settimanale Chi ha pizzicato la coppia a Capri, in direzione del loro alloggio per il weekend. Hanno scelto di trascorrere qualche ora in totale intimità e riservatezza, trovando lo spazio per dolci effusioni e promesse d’amore. Nessun appuntamento mondano, solo una barca per due.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario stanno vivendo una passione travolgente. Si frequentano dalla scorsa estate, ma è solo da poche settimane che hanno deciso di portare il loro amore oltre i confini della più stretta privacy, scegliendo di viversi alla luce del sole, quello di Capri precisamente, che fa da cornice per una fuga romantica.

(Foto Chi)

Le foto del weekend d’amore a Capri

Il settimanale Chi ha pizzicato la coppia appena sbarcata in Piazzetta a Capri, in direzione del loro alloggio per il weekend. Hanno scelto di trascorrere qualche ora in totale intimità e riservatezza, trovando lo spazio per dolci effusioni e promesse d’amore. Nessuna uscita mondana, nemmeno la sera, fuori discussione i locali di punta dell’isola. Massimiliano Caiazzo ed Elena D’amaro si godono il loro amore a bordo di una barca per due, fermandosi per fare un bagno davanti all’isola Li Galli. Ben presto però, è già il momento di tornare al lavoro, ognuno con i propri impegni professionali.

(Foto Chi)

Il momento d’oro di Massimiliano Caiazzo tra lavoro e amore

Per Caiazzo, in particolare, è un momento d’oro. Dopo il successo del fenomeno Mare Fuori, l’attore 26enne ha continuato a girare Uonderbois, la nuova serie che uscirà prossimamente su Disney+, ed è stato recentemente premiato ai Nastri D’Agento, come miglior giovane attore per il suo ruolo nel film Piano Piano. “Questo periodo è fatto di esplosione di soddisfazioni sia dal punto di vista seriale sia cinematografico, ma resto con i piedi per terra e con la testa sul lavoro”, ha detto alla cerimonia di premiazione. “Oggi può risultare difficile ritagliarmi dei momenti di intimità”. Prima delle paparazzate a Capri, il settimanale Chi li aveva pizzicati insieme a festeggiare per lo scudetto del Napoli e aveva visto Caiazzo, aspettare la sua dolce metà, dopo le registrazioni di Amici di Maria De Filippi.