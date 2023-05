La tenera dedica di Massimiliano Caiazzo a Elena D’Amario, lei: “La tua luce con me” Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo non nascondono più la loro, mai confermata, relazione. Tra i commenti all’ultimo post della ballerina spicca quello dell’attore di Mare Fuori: “Luce ovunque”.

A cura di Gaia Martino

Proseguirebbe a gonfie vele la storia tra Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario. Sebbene i due non abbiano mai confermato la loro relazione, i video e le immagini che li ritraggono insieme circolate negli ultimi mesi sarebbero la prova della loro vicinanza. Nelle ultime ore il famoso attore di Mare Fuori, tornato sul set per registrare la quarta stagione della serie tv di successo, ha commentato un post su Instagram della ballerina professionista di Amici di Maria de Filippi: "Luce ovunque".

"Luce ovunque", la romantica risposta di Elena D'Amario

Tenere battute social continuerebbero a confermare la loro relazione. Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme, ma la storia sale alla ribalta grazie ai movimenti social e alle immagini scattate dai fan. Sebbene i due siano estremamente riservati riguardo il loro privato, nelle ultime ore una dichiarazione esplicita non lascerebbe spazio a troppe interpretazioni. Al commento dell'attore di Mare Fuori "Luce ovunque", la ballerina ha risposto: "La tua con me".

Il video insieme in auto e i commenti social romantici

A fine aprile i due furono filmati da un fan mentre erano in auto. Si fermarono per chiedere indicazioni sulla strada, senza accorgersi che li stavano riprendendo. Altri indizi sulla loro storia sono arrivati quando l'attore ha vinto il Ciak d'oro come miglior attore under 30 condividendo la notizia e la sua gioia su Instagram. Tra i commenti spiccava quello della presunta compagna, "Tutti vediamo e sentiamo la tua luce", le parole alle quali lui rispose: "La tua con me". Si tratta della stessa risposta che la ballerina ha regalato all'attore poche ore fa, tra i commenti all'ultimo post pubblicato. I due circa un mese fa si sono anche scattati delle foto con alcuni fan: in particolare una ha fatto il giro del web.