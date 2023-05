Maddalena Svevi dopo Amici 22: “Maria De Filippi mi ha reso una ragazza migliore” Maddalena Svevi torna sui social dopo l’eliminazione ad Amici22. La prima dedica è per Emanuel Lo, poi per Maria de Filippi: “Come una mamma per me, con le sue parole è riuscita e rendermi una ragazza migliore”.

A cura di Gaia Martino

Maddalena Svevi dopo l'eliminazione ad Amici 22 è tornata sui social. Ieri la ballerina seguita da Emanuel Lo ha dedicato un post al suo insegnante, ai ragazzi che l'hanno accompagnata in questo lungo percorso durato 8 mesi, poi a Maria de Filippi: "Ha reso il mio sogno una realtà".

Le parole di Maddalena

Maddalena è tornata a casa dopo l'eliminazione ad Amici 22: nell'ultima puntata del talent andata in onda è stata costretta a salutare il programma. "È difficile spiegare tutte le emozioni che ho provato e che provo in questo momento della mia vita, ho conosciuto all’interno di questo percorso persone che hanno lasciato un segno in me e che mi hanno insegnato tanto a livello artistico ma soprattutto umano", le prime parole su Instagram a corredo di una foto mentre stringe Emanuel Lo. A lui ha fatto la prima dedica: "Inizio con il ringraziare il mio professore che mi ha sostenuta fin dall’inizio e non ha mai smesso di farlo neanche davanti agli ostacoli, un punto di riferimento davvero forte". Poi ai ballerini professionisti e ai suoi compagni d'avventura: "Un ringraziamento speciale va sopratutto ai professionisti che si sono dedicati ogni giorno con pazienza e amore alla mia crescita personale e artistica, ho avuto il piacere di conoscere persone bellissime e fondamentali che porto nel mio cuore. Un grazie va ovviamente ai miei compagni di viaggio e avventura, che sono stati la mia famiglia per questi 8 mesi tra alti e bassi. Ognuno di voi mi ha regalato tanto!".

La dedica a Maria de Filippi

Nel lungo post la ballerina Maddalena Svevi ha ringraziato soprattutto Maria de Filippi che "ha reso questo mio sogno una realtà più che concreta e stupenda e che è stata per noi come una madre, che con le sue parole è riuscita e rendermi una ragazza migliore". Poi ha concluso:

