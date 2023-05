Maddalena in lacrime dopo l’uscita da Amici 22, poi la felicità: un contratto di lavoro all’estero Maddalena dopo l’eliminazione da Amici nel corso della semifinale si lascia andare alle lacrime ed esprime tutta la sua commozione in uno sfogo davanti alle telecamere: “Spero inizi un’altra bellissima parte del mio percorso”.

A cura di Giulia Turco

Maddalena Svevi è stata eliminata ad un passo dalla finale di Amici 22. La ballerina lascia spazio alla rivale Isobel, con la quale ha portato avanti un serratissimo testa a testa nel corso del serale. Classe 2005, originaria di Genova, Maddalena ha fatto un percorso notevole di crescita artistica all’interno del talent show, dove ha gareggiato con il tram di Emmanuel Lo. Per questo motivo, la scuola di Amici ha deciso di offrirle l'opportunità di fare un'esperienza di lavoro in una compagnia di danza canadese, Pro Arte Danza, che ha sede a Toronto. “Per te sarà una crescita professionale incredibile”, le ha fatto sapere tramite una video sorpresa il coreografo Cristina Cellini. “Questa è una cosa bellissima ed è una delle tante che mi avere dato. Grazie”, ha replicato la ballerina commossosi per l’opportunità.

Le lacrime di Maddalena subito dopo la puntata

Una volta rientrata in casetta dopo la puntata, Maria De Filippi ha comunicato a Maddalena la notizia di dover lasciare la scuola. Intercettata dalla redazione, la ballerina ha raccontato in lacrime tutto il suo dispiacere per l'eliminazione avvenuta ad un passo dalla finalissima. "Sto bene. Sono felicissima, l’ho già detto. Io sono felice, tanto. Sono stati gli otto mesi più belli della mia vita. Oggi finiscono ma inizia, spero, un’altra bellissima parte", ha spiegato con gli occhi colmi di lacrime davanti alla telecamera. La sua intervista a caldo è andata in onda nel corso dello Speciale di Amici trasmesso su Canale 5 lunedì 8 maggio, in sostituzione del consueto appuntamento con Uomini e Donne.

Chi sono i ballerini rimasti in gara ad Amici 22

Restano in gara per la categoria danza Isobel Kinnear, considerata fino ad ora la rivale di Maddalena perché molto vicina al suo genere artistico, e Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano che, infortunato lo scorso anno, è rientrato con una seconda opportunità. Stando alle aspettative, sarebbe Isobel la favorita al momento per la categoria danza, ma il vincitore verrà svelato nel corso della finalissima che si svolgerà in diretta domenica 14 maggio in prima serata su Canale 5. Non è un mistero che tra Maddalena e Mattia ci sia stato del tenero nel corso del programma, ma ben presto è stata lei a mettere la parola fine. A confermarlo, dopo l’eliminazione della ballerina, è stata la madre di Zenzola che, intervistata da BlogTivù, ha riportato i sentimenti del figlio: “In cuor suo è ancora innamorato di Maddalena . È la prima ragazza che gli ha fatto provare un sentimento profondo. Ammetto che mi è dispiaciuto vederlo piangere, dopo che ho sentito le frasi non proprio genitori che lei ha è pronunciato nei suoi confronti, ma sono cose che capitano”.