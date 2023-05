Le lacrime di Maddalena Svevi, eliminata a un passo dalla finale di Amici 2023 La ballerina Maddalena Svevi, allieva di Emanuel Lo, ha dovuto abbandonare Amici 2023 a un passo dalla finalissima. A guadagnarsi l’accesso alla finale nel ballo sono stati i colleghi Isobel Kinnear e Mattia Zenzola.

A cura di Stefania Rocco

Maddalena Svevi è stata eliminata a un passo dalla finalissima di Amici 2023. L’allieva di Emanuel Lo ha ha dovuto abbandonare il talent show condotto da Maria De Filippi per effetto del voto della giuria composta Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Un risultato amaro per la ballerina che si è dovuta confrontare con due colleghi considerati più bravi, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola, che infatti hanno guadagnato la finale. Appreso il risultato della sfida che l'ha vista confrontarsi con i cantanti Aaron e Wax – che ha sfidato per provare a guadagnare l'ultimo posto in finale – Maddalena si è sciolta in lacrime. "È accaduto perché i posti in finale sono 4. Solo per questo", l'ha consolata Maria De Filippi.

Maddalena Svevi allieva di Emanuel Lo

A volere Maddalena ad Amici è stato il coreografo e insegnante di danza Emanuel Lo che fin dall’inizio dell’anno ha investito sulla ballerina. Il suo percorso nella scuola è stato ostacolato da Alessandra Celentano che non la riteneva all’altezza di confrontarsi con Isobel, sua allieva. Maddalena ha spesso sofferto dei giudizi della coreografa e del fatto di non essere mai riuscita nell’intento di farle cambiare idea.

Chi è Maddalena Svevi

Ballerina nata a Genova nel 2005, Maddalena Svevi balla fin da quando era solo una bambina. Dopo avere frequentato la Naima Academy, Maddalena riesce a entrare a far parte del prestigioso Experience Dance Company, noto percorso professionale dedicato a giovanissimi talent nel mondo della danza. Nel 2020, Maddalena ha fatto parte del corpo di ballo de Il cantante mascherato, il format condotto da Milly Carlucci in onda su Rai1. Maddalena ha partecipato anche allo spettacolo teatrale Un papà sotto l’albero ed è stata protagonista del videoclip di “Perfetta Così”, canzone di Aka7even. Nella scuola di Amici ha vissuto una storia d’amore con il collega Mattia, lasciato a dicembre a due mesi dall’inizio della loro storia.