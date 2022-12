Chi è Maddalena Svevi, ballerina di Amici 2022: la passione per la danza e la carriera televisiva Maddalena Svevi è una ballerina di Amici 22. Ha 18 anni, è originaria di Genova e nella scuola è seguita da Emanuel Lo. Nel talent ha ricevuto complimenti da parte di tutti i professori e il suo percorso sembra procedere senza troppi intoppi. Ha iniziato a frequentare il ballerino Mattia Zenzola, tra alti e bassi.

Maddalena Svevi è una ballerina di Amici 2022. Ha compiuto 18 anni da poco, vive a Genova ed è seguita dal professore Emanuel Lo. Nella scuola ha iniziato una relazione con il ballerino Mattia Zenzola, che sta proseguendo tra alti e bassi.

Chi è Maddalena Svevi: gli studi di danza e i programmi in tv

Maddalena Svevi ha 18 anni compiuti da poco e vive a Genova insieme alla mamma. Ha iniziato a ballare all'età di tre anni e fa parte del cast di questa edizione di Amici. Il suo percorso nel talent è seguito dal professore Emauel Lo, new entry nel corpo dei professori. "Sono testardissima e impulsiva, non ho peli sulla lingua se penso che una cosa non sia giusta. Sono anche molto competitiva", ha detto di sè nel video di presentazione ad Amici. La sua prima apparizione in tv risale al 2016, quando ha fatto parte della trasmissione Pequeños Gigantes, condotta da Belen Rodriguez. Nella sua carriera ha poi ballato anche ne Il cantante mascherato, nel musical Un papà sotto l'albero di Garrison Rochelle e Fioretta Mari e nel videoclip di Perfetta così di Aka7even.

La storia d'amore con Mattia nella scuola di Amici

Nella scuola di Amici 22, Maddalena ha intrapreso una frequentazione con il ballerino Mattia Zenzola. Tra loro fin dall'inizio si è creata una certa sintonia, sfociata poco dopo in un bacio e in un rapporto che è qualcosa in più di un'amicizia. Tanti i momenti belli che hanno vissuto in questi mesi, come il 18esimo compleanno della ballerina, per il quale Mattia ha organizzato una sorpresa e le ha scritto una romantica lettera. Come quasi ogni coppia, anche nella loro non sono mancati i litigi. L'ultimo è avvenuto proprio di recente: nonostante i chiarimenti sembra che tra loro ci sia ancora qualcosa che non va. Ma i due ragazzi, entrambi 18enni, sembrano non essere intenzionati a lasciarsi andare, anzi, volenterosi di portare avanti il sentimento che ad oggi li lega.

Il percorso di Maddalena ad Amici 2022

Maddalena è entrata ad Amici 22 fin dal primo giorno, lo scorso settembre. A volerla con se erano sia Raimondo Todaro che Emanuel Lo. La ballerina ha poi scelto quest'ultimo come suo coach, ma nel corso dei mesi sta ricevendo complimenti (e critiche) da parte di tutti i professori. Il suo percorso sembra procedere per il verso giusto, senza troppi intoppi, qualche giudizio negativo e sfida, ma ad oggi pare che abbia tutte le carte in regola per accedere alla fase del Serale di Amici, anche se le selezioni non sono ancora iniziate.