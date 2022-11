Maddalena compie 18 anni ad Amici 22, il regalo di Mattia Zenzola e la festa a sorpresa Nella scuola di Amici 22, la ballerina Maddalena Svevi ha compiuto 18 anni. Mattia Zenzola le ha regalato un mazzo di fiori e scritto una romantica lettera, mente gli altri compagni hanno organizzato per lei una festa a sorpresa.

A cura di Elisabetta Murina

É un giorno speciale ad Amici 22 per Maddalena Svevi. La ballerina, seguita da Alessandra Celentano, ha compiuto 18 anni e per l'occasione i compagni le hanno organizzato una festa a sorpresa. Mattia Zenzola invece, con cui fa coppia nella scuola da qualche tempo, le ha scritto una lettera e fatto un dolce regalo.

Il regalo di Mattia per Maddalena

Tra Mattia e Maddalena, nella scuola di Amici 22, è nato un rapporto speciale. Non molto tempo fa i due ballerini si sono scambiati il primo romantico bacio e, da quel momento, stanno passando sempre più tempo insieme per conoscersi meglio. La ballerina ha compiuto 18 anni e per l'occasione il compagno ha deciso di farle un regalo: un mazzo di fiori e una lettera scritta a mano. Queste le sue parole, lette con la voce rotta per l'emozione:

Ci tengo a dirti che sono tanto fortunato ad averti incontrata. Hai questo potere di riuscire a strapparmi sempre un sorriso, anche nei momenti in cui non avrei nessun motivo per farlo. Con te sto bene e riesco sempre a essere me stesso.

Sorpresa del bel gesto, Maddalena ha abbracciato Mattia dandogli un bacio e stringendolo forte a sè.

La festa a sorpresa per Maddalena e Piccolo G

Per festeggiare il compleanno di Maddalena e anche quello del cantante Piccolo G (che ha compiuto 22 anni), i ragazzi di Amici 22 hanno organizzato una festa a sorpresa. Hanno addobbato la cucina e il salotto della casetta con palloncini colorati, verdi, gialli, rosa e poi si sono nascosti in attesa dell'arrivo dei festeggiati. Grande gioia per la ballerina e il cantante non appena hanno varcato la porta della casetta e si sono resi conto di cosa stava succedendo. Poi l'abbraccio con il resto del gruppo, con la canzone di Auguri in sottofondo.