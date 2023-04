“Eri volgare, non sensuale”, Alessandra Celentano attacca ancora Maddalena ad Amici Ad Amici, nella puntata del 1 aprile, è di nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Maddalena Svevi. La maestra ha criticato la ballerina per la sua esibizione a tema sensualità, ancora una volta contro Isobel: “Eri troppo, la tua era volgarità, non sensualità”.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 1 aprile del Serale di Amici 22, spazio a un altro scontro tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo sulla ballerina Maddalena Svevi. La maestra le ha lanciato un guanto di sfida contro la sua allieva Isobel. Tema della prova è la sensualità.

Il confronto tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano

Prima dell'inizio della prova, Emanuel Lo ha voluto ribadire il suo disaccordo con le parole della maestra e con la sua modalità di comunicare, cioè con lettere che ritiene offensive nei confronti di Maddalena: "Contesto il linguaggio, non puoi dire che Maddalena sparisce in confronto a Isobel". La coach, a sua volta, ha ribadito: "Non sono offese, se non sapete cosa dire state zitti. Emanuel, sei anche un pò prolisso a volte". "La prossima volta sappiamo già cosa dirai", ha ribadito lui.

Alessandra Celentano attacca Maddalena: "Non sei sensuale, sei volgare"

Al termine della sfida, Cristiano Malgioglio ha dato il suo voto a Maddalena, mentre Giuseppe Giofrè ha detto alla maestra: "Non vedo tutto questo divario". Celentano, sorpresa da questa affermazione, ha spiegato: "Il tema era la sensualità, non la volgarità. Non occorre caricare così tanto. L'ho trovata molto, molto allegra, diciamo. L'ho trovata troppo. Ho trovato molto più contenuta, femminile e sensuale Isobel" Il suo commento ha creato disaccordo tra il pubblico e anche tra i giudici. Giofrè alla fine ha votato Maddalena, che ha vinto così il guanto di sfida.