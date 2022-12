Mattia Zenzola ad Amici 2022: chi è il ballerino di latino di nuovo nella scuola dopo l’infortunio Mattia Zenzola, 18 anni, è uno dei ballerini di Amici 22. Specializzato in latino americano e Zumba, è alla sua seconda partecipazione nel talent di Maria De Filippi perché l’anno scorso era stato costretto a ritirarsi per via di un infortunio alla caviglia. É seguito dal professore Raimondo Todaro.

A cura di Elisabetta Murina

Mattia Zenzola è uno dei ballerini di Amici 22. Specializzato in latino americano, nella scuola è seguito dal professore Raimondo Todaro. Questa è la sua seconda volta nel talent di Maria De Filippi perché l'anno scorso era stato costretto a ritirarsi per via di un infortunio. In questi mesi si è avvicinato alla ballerina Maddalena Svevi, con cui è nato un vero e proprio flirt, che sta vivendo momenti di alti e bassi.

Chi è Mattia Zenzola: ballerino di latino americano e di Zumba

Mattia Zenzola ha 18 anni ed è originario di Bari. Fin da piccolo si appassiona alla danza e si specializza nel latino americano e nella Zumba. A soli 11 anni entra a far parte dello staff di Beto Perez, considerato ancora oggi uno dei padri della Zumba. A indicargli la strada anche la madre, che è proprio insegnante di questa disciplina. Ad Amici è arrivato come ballerino di latino americano, dopo aver collezionato diversi premi: ha partecipato ai campionati del mondo di Latino a Bucarest nel 2017 e si è classificato primo ai FIDS italiani.

Mattia Zenzola è fidanzato con Maddalena Svevi

Nella scuola di Amici 22 Mattia ha trovato anche l'amore. A rubargli il cuore è stata la ballerina Maddalena Svevi, con cui fin da subito si è cerata una certa complicità. A ottobre è scattato il primo bacio e ora il rapporto sta proseguendo tra alti e bassi. In occasione del 18esimo compleanno della ballerina, Mattia ha organizzato una romantica sorpresa e le ha scritto una lettera. Come quasi in ogni coppia, anche nella loro non sono mancati litigi, l'ultimo avvenuto di recente, che sembra aver ancora lasciato qualcosa in sospeso. Ma, nonostante tutto, i 18enni non sembrano intenzionati a lasciarsi andare, anzi, più che volenterosi nel portare avanti il sentimento che li lega.

Il ritorno di Mattia Zenzola ad Amici dopo l'infortunio grazie a Raimondo Todaro

Mattia Zenzola ha partecipato ad Amici nella scorsa edizione ma è stato costretto a ritirarsi per via di un grave infortunio alla caviglia. Il suo professore, Raimondo Todaro, gli aveva promesso una seconda possibilità e così è stato. Il ballerino ha infatti ottenuto un banco in questa edizione del talent e si sta mettendo di nuovo alla prova, ormai maggiorenne e dopo aver anche conseguito la patente di guida. Maria De Filippi gli ha raccomandato di prestare attenzione: "Spero che questa volta starai attento". Tuttavia non sono mancati alcuni problemi per via del suo comportamento: gli altri ragazzi e i professori lo hanno rimproverato per l'ordine e la pulizia in casetta ritenendolo responsabile. "Stai zitto, balla che fai più bella figura", è stato il commento del suo coach quando è venuto a sapere della questione.