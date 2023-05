Cristiano Malgioglio in estasi per Mattia Zenzola: “Ho le vampate, un erotismo pazzesco” Un’esibizione di Mattia Zenzola manda in estasi Cristiano Malgioglio, giudice di Amici. L’esibizione sulle note di un flamenco coinvolge il cantautore che esclama: “Ho le vampate, ha un erotismo pazzesco”.

A cura di Stefania Rocco

La gara di Amici è ormai alle battute finali. I giudici del talent show condotto da Maria De Filippi hanno ormai un’idea precisa a proposito degli allievi in gara. Quella di Cristiano Malgioglio a proposito di Mattia Zenzola, ad esempio, è chiarissima. Il giudice è rimasto conquistato dal ballerino di latino americano portato nella scuola dal maestro Raimondo Todaro. Nemmeno nel corso della puntata di Amici di sabato 6 maggio, Cristiano ha mancato di sottolinearlo al termine di una esibizione particolarmente convincente di Zenzola.

I complimenti di Cristiano Malgioglio a Mattia Zenzola

Mattia Zenzola è riuscito ad accaparrarsi entrambi i punti previsti nel corso della seconda sfida proposta dalle squadre nella puntata di Amici di sabato 6 maggio. Dopo la sfida contro Aaron, cantante di Rudy Zerbi, il primo a complimentarsi con il ballerino di latino americano è stato Giuseppe Giofrè: “Il modo in cui Mattia riesce a stare in scena oscura sempre gli altri. Devo votare Mattia”. Ma Malgioglio è apparso ancora più coinvolto: “Aaron sa quello che penso di lui. Questi ragazzi parlano inglese pur non essendo madrelingua. Non so come facciano. Ma vorrei soffermarmi su Mattia che ha un erotismo e una passionalità pazzeschi. In questo flamenco ha messo il fuoco. Per me è un encantador. Forse esagero, adesso ho le vampate. Stiamo assistendo alla nascita di un piccolo Joaquin Cortes, il ballerino di flamenco più grande del mondo”. “Non sono d’accordo, signor Malgioglio”, si è dissociata Alessandra Celentano.

Mattia Zenzola batte Wax e va in finale ad Amici

Mattia è stato eletto il secondo finalisti di Amici nel corso della puntata di sabato 6 maggio. Il ballerino di latino americano ha convinto pubblico e giuria, guadagnando la maglia che gli ha consentito l’accesso alla finalissima subito dopo Isobel Kinnear. “Ci abbiamo messo due anni ma ce l’abbiamo fatta”, è stato il commento di Maria De Filippi che ha fatto riferimento alla partecipazione di Zenzola alla penultima edizione di Amici. Mattia riuscì a superare l’intero pomeridiano ma dovette rinunciare ad accedere al serale a causa di un infortunio.