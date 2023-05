Serale di Amici 2023, chi sarà eliminato e i finalisti: le anticipazioni della semifinale

Sabato 6 aprile andrà in onda la semifinale del Serale di Amici. L'appuntamento è alle 21.30 su Canale 5. Sono rimasti sei allievi, due per squadra. Per il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci sono Isobel e Aaron. Per il team composto da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo sono rimasti Angelina e Maddalena. Per il team composto da Arisa e Raimondo Todaro ci sono Wax e Mattia. Come di consueto ci saranno tre manche in tutto e un ballottaggio finale, con eliminazione e annuncio dei finalisti.

