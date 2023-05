Ascolti tv sabato 6 maggio: chi ha vinto tra la Semifinale di Amici e DallArenaLucio Nella serata di sabato 6 maggio, la Semifinale di Amici è stata vista da 4.083.000 spettatori pari al 27% di share, mentre la replica di DallArenaLucio, condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, ha conquistato 2.390.00 spettatori pari al 15.1% di share.

A cura di Elisabetta Murina

Il palinsesto televisivo, nella serata di sabato 6 maggio, ha offerto al pubblico diversi programmi di intrattenimento. Su Canale 5 è andata in onda la Semifinale di Amici, mentre su Rai 1 è stata trasmessa la replica di DallArenaLucio. Durante la giornata invece le varie reti tv hanno trasmesso l'incoronazione di Re Carlo III. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv.

La Semifinale di Amici conquista il pubblico circa 4 milioni di spettatori

Ad aver conquistato gli spettatori, sabato 6 maggio, è stata la Semifinale di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il talent show, giunto alla sua penultima puntata, è stato visto da 4.083.000 spettatori con uno share del 27%. Gli allievi rimasti in gara, i finalisti, sono quattro: Angelina, Wax, Isobel e Mattia. Uno di loro sarà il vincitore di questa edizione. Eliminati, a un passo dalla finale, Maddalena e Aaron. Gli ascolti della Semifinale sono pressoché in linea con quelli della settimana precedente, dove si era registrato un 27.2% di share. Su Rai1, invece, la replica del concerto omaggio a Lucio Dalla dall'Arena di Verona, condotto da Fiorella Mannoia e Carlo Conti, è stato visto da circa la metà degli spettatori rispetto ad Amici, vale a dire 2.390.000 con uno share pari al 15.1%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Per quanto riguarda le altre reti generaliste, su Rai 2 lo speciale dedicato all'incoronazione di Re Carlo III ha interessato960.000 spettatori (5.3% share), mentre su Italia1 Madagascar 2 – Via dall’isola ha intrattenuto 878.000 spettatori (4.9% share). Per quanto riguarda Rai3, il film Quinta dimensione. Il futuro è già qui ha siglato 648.000 spettatori con il 4.1% di share, su Rete4 Sette Giorni ha totalizzato circa 347.000 spettatori (2.1%) e Eden – Un pianeta da salvare su La7 ha registrato 406.000 spettatori con il 2.6%.