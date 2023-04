Amici, Benedetta Vari a Mattia Zenzola: “Se mi dai un bacetto, devo ringraziarti” Scontro tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari dopo la puntata di Amici2023 che ha segnato l’eliminazione di Alessio Cavaliere. “Quando mi avvicino, mi dici che vuoi stare da solo”, è l’accusa della ballerina che sta accompagnando Zenzola durante il serale.

A cura di Stefania Rocco

Un’incomprensione rischia di rovinare il bel rapporto creatosi tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola ad Amici. Nel corso della quarta puntata del talent show andata in onda lunedì 10 aprile, il ballerino di latino-americano (ancora in gara dopo l’eliminazione di Alessio Cavaliere) ha dovuto salutare uno dei suoi migliori amici nella scuola. Come se non bastasse. Zenzola è finito al ballottaggio e proprio l’uscita di Alessio ha fatto in modo che non dovesse essere lui ad abbandonare la scuola. Per questo motivo, dispiaciuto, ha chiesto un momento per se stesso. Ma il fatto di essere allontanata ha ferito Benedetta.

Le accuse di Benedetta che recrimina a Mattia di averla allontanata

“La sensazione che ho è che rispetto all’idea che io ho di coppia nel ballo, non c’è quella cosa che io sono quella persona che lo fa stare bene, tranquillo e che facciamo le cose insieme”, si è sfogata Benedetta durante il pomeridiano, “Ho sempre l’impressione che facciamo le cose insieme quando ti va bene, quando ti piace e sei in comodo. Mentre nelle situazioni scomode io non ci devo mai stare secondo te”. Quindi Benedetta ha ammesso di essersi sentita di troppo in più di un’occasione:

Questo mi dispiace molto perché io faccio tutto con il cuore. Tu stai al ballottaggio e secondo te io posso rimanere seduta? Secondo te non mi alzo e vengo a dirti qualcosa? Pensi che non dovevo venire? Allora lo faccio e tu mi rispondi che vuoi stare da solo. Poi si avvicina chiunque altro e lo abbracci e lo baci. E l’hai fatto anche questa volta. Se ci tieni e senti che ti aiuto non lo dimostri. Devo quasi ringraziarti se una volta mi dai un bacetto.

Mattia Zenzola: “Volevo un momento per me”

Ma Mattia ha cercato di spiegare a Benedetta di avere solo cercato di ritagliarsi un momento per se stesso dopo lo stress del ballottaggio: