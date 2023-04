Alessio dopo l’eliminazione da Amici: “Non è una fine, ma l’inizio di qualcosa di nuovo” Alessio Cavaliere è l’eliminato della quarta puntata di Amici 22. Il ballerino ha perso al ballottaggio finale contro l’amico Mattia Zenzola. “Sono soddisfatto di me stesso. Non è una fine, ma l’inizio di qualcos’altro. Da domani mi rimetto in gioco”.

A cura di Elisabetta Murina

Alessio Cavaliere è l'eliminato dalla quarta puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 8 aprile. Il ballerino dalla squadra Todaro-Arisa ha perso al ballottaggio finale contro Mattia Zenzola e ha dovuto abbandonare il talent. "Da domani mi rimetto in gioco, non mi fermo più", ha detto dopo l'uscita.

Le parole di Alessio dopo l'eliminazione

Dopo l'eliminazione da Amici, Alessio ha ripercorso la sua avventura nella scuola in un'intervista alle telecamere di Witty Tv. Il ballerino ha parlato del suo ingresso a talent già iniziato, quando era senza aspettative sul suo futuro: "Quando sono entrato ero spiazzato, non sapevo dove mettere le mani e dove potevo arrivare. Ero senza aspettative. Da subito sono stato accolto in maniere magnifica dai ragazzi e mi sono subito sentito legato a tutti".

Il ballerino non si aspettava di arrivare fino a questo punto della gara, per questo è ancora più soddisfatto di se stesso e, nonostante l'uscita, è pronto a rimettersi di nuovo in gioco:

Quando mi alzavo dal letto e mi rendevo conto per l'ennesima volta di essere ad Amici, mi dicevo: "Forse un pò ce l'hai fatta". È stato già un traguardo prendere quella maglia, non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto. Sono soddisfatto di mese stesso, se mi guardo dentro dico "bravo, complimenti". Da domai mi rimetto in gioco e non mi fermo più. Non è stata una fine, ma l'inizio di qualcosa altro.

Il ballottaggio finale con l'amico Mattia Zenzola

Alessio ha affrontato il ballottaggio finale della puntata con il ballerino Mattia, a cui è legato da una bella amicizia. Come di consueto, il nome dell'eliminato è stato comunicato da Maria De Filippi in casetta. Prima la conduttrice ha ascoltato Benedetta, la ballerina che ha accompagnato Mattia durante le coreografie del serale: "È il ballerino più bravo che abbia mai conosciuto, comunque vada sono onorata di aver ballato con lui. Alessio è una persona bellissima, mette da parte se stesso per stare accanto agli altri". Alessio, prima del verdetto, dice: "Sono contento di essere arrivato fino a qua. Sono contento di essere riuscito a crescere tanto e di avere imparato tanto di me".