Il serale di Amici 2023, stasera la quarta puntata: anticipazioni e chi sarà eliminato

Sabato 8 aprile 2023 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 2023 in diretta. Il talent condotto da Maria De Filippi è giunto ormai alla fase finale durante la quale le tre squadre composte dai ballerini e i cantanti ammessi al serale si sfidano. A giudicare le sfide tre nuovi giudici: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Ospiti Alessandro Siani e Annalisa. Stando alle anticipazioni, in questa puntata è prevista una sola eliminazione. L'appuntamento è alle ore 21:20 in diretta su Canale 5.

