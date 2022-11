Amici, i ragazzi e i prof contro Mattia per il disordine ma lui nega: “In pace con la mia coscienza” Nella scuola di Amici 22 continuano le discussioni per i responsabili del disordine in casetta. Mattia Zenzola crede di non avere colpa e per questo non vuole rischiare la sfida. Ma i suoi compagni e i professori non sono d’accordo, soprattutto Raimondo Todaro: “Non è possibile che sono tutti ca**oni, o tiri fuori i cog**oni o ti mando fuori io”.

A cura di Elisabetta Murina

Ad Amici 22 continuano le discussioni per l'ordine e le pulizie in casetta. Visto che i colpevoli della situazione continuano a non saltare fuori, Rudi Zerbi ha proposto una sfida di canto e ballo al termine dalla quale gli ultimi tre classificati nelle rispettive categorie dovranno essere eliminati. La proposta che 6 allievi vengano mandati via ha creato non poche tensioni tra i ragazzi.

I ragazzi discutono sui responsabili del disordine

Dopo la proposta del prof Zerbi, una parte dei ragazzi vuole andare fino in fondo alla questione e capire chi sono i veri responsabili del disordine. Secondo la ballerina Maddalena la colpa è di tutti i presenti. Piccolo G invece crede che la colpa non sia solo sua, di AAron e Tommy: "Siamo tre cantanti, se i cantanti si svegliano dopo e i ballerini, che fanno finita di niente, lasciano le pentole nel lavandino, la colpa è solo nostra?". Per Niveo non è giusto che ci vadano di mezzo tutti i ragazzi e sostiene che il suo lavoro, fatto spesso alle 2 di notte, non venga riconosciuto dagli altri.

A ristabilire l'ordine ci pensa Maria De Filippi, indicando i nomi delle persone che fanno più della loro parte nella gestione delle pulizia: "Maddalena, Rita, Cricca, Megan e Ramon. Se pensate di aggiungere qualcuno, allora aggiungetelo". Mattia Zenzola però non ci sta: "Io so chi pulisce più di me ma ho la coscienza apposto". Della stessa opinione non sono gli altri ragazzi, che credono che debba andare in sfida.

Il confronto con i professori in studio

I ragazzi arrivano poi in studio per cercare di giungere a una conclusione sulla questione. Rudi Zerbi ha esposto la sua proposta agli altri professori, mentre Megan si è fatta portavoce dei ragazzi: "Siamo arrivati alla conclusione, tutti insieme, che le persone che sanno di essere più responsabili di altri fanno vedere chi sono. La nostra richiesta è che poi ogni professore per il suo allievo prende il provvedimento che crede giusto".

A quel punto gli allievi chiamati in causa sono scesi dai rispettivi banchi ma qualcosa non torna: alcuni credono che Mattia e Niveo siano "infiltrati" nel gruppo delle persone salve e che invece meriterebbero la sfida. Il ballerino però crede di avere la coscienza pulita: "Penso che il provvedimento dobbiamo prenderlo tutti. Io non cambio, sono molto apposto con la mia coscienza. Se devo scendere, scendo, ma non mi sento responsabile".

Raimondo Todaro e i ragazzi contro Mattia

Anche se il ballerino rimane fermo sulle sue posizioni, i ragazzi e i professori continuano ad attaccarlo, sopratutto Raimondo Todaro: "O tiri fuori i cog**ni o ti ci mando fuori io. Non è possibile che sono tutti ca**oni e tu sei l'unico che dice la verità. Se la produzione il nome Mattia non l'ha fatto, per me Mattia deve stare qui sotto". Anche Lorella Cuccarini è d'accordo: "Bisogna assumersi le proprie responsabilità quando si hanno". I ragazzi sono quasi tutti concordi nel dire che Mattia dovrebbe mettersi in gioco perché nessuno dovrebbe rischiare al posto suo, facendogli fare una brutta figura. Rudi Zerbi è rimasto fermo nella sua idea: "Non vi state ancora comportando come dovreste, io resto fermo sulla mia proposta".