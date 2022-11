Nella classe di Amici nessun accordo sulle pulizie, Rudy Zerbi: “Sei di voi fuori dalla scuola” In casetta si respira aria di tensione. I ragazzi non trovano un accordo sulla questione delle pulizie e i “colpevoli” rifiutano di farsi avanti. Così Rudy Zerbi prende un provvedimento radicale proponendo di eliminare definitivamente tre ballerini e tre cantanti.

A cura di Giulia Turco

Nella classe di Amici 22 si respira aria di tensione. Anche quest’anno i ragazzi vengono ripresi sulle regole della casetta e in particolare sull’incapacità di gestire le pulizie. Questa volta però la classe fatica ad accettare i provvedimenti lanciandosi la palla l’un l’altro. Non basta l’intervento della produzione e di Maria De Filippi, così Rudy Zerbi propone un provvedimento radicale.

Rudy Zerbi furioso propone di eliminare sei allievi per punizione

Rientrati dallo studio, i ragazzi si riuniscono in casetta nel tentativo di trovare un accordo. Molti di loro sono fuori di sé perché ritengono ingiusta la decisione di mandare in sfida NDG, Gianmarco e Mattia quando la colpa della mancate pulizie non sarebbe soltanto la loro. Eppure molti “colpevoli” rifiutano di farsi avanti e il gruppo non riesce ad arrivare ad una soluzione comune. Maria De Filippi comunica loro il malcontento di Rudy Zerbi che parla di “desolante mancanza di responsabilità e consapevolezza”.

Ecco perché propongo alla produzione di chiudere questo ridicolo teatrino. Propongo che nessuno venga considerato salvo, neppure i primi in classifica e che vi confrontiate tutti, nessuno escluso, su canto e ballo. Ma non sarà una gara fine a se stessa, solo per farvi paura. Alla fine di questa gara, propongo che gli ultimi tre della classifica di canto e di ballo vengano ufficialmente e irrevocabilmente eliminati dal programma.

I provvedimenti contro NDG, Mattia e Gianmarco

Nella puntata precedente, la produzione ha mostrato le immagini del mancato igiene in casetta. “Il rischio che intervenga l’ufficio di igiene potrebbe esserci”, ha spiegato Maria De Filippi. La proposta inizialmente era stata quella di mandare tutti in sfida e di punire gli ultimi classificati. Una decisione che è stata parecchio contestata, visto che a farne le spese sono strati NDG e i ballerini Mattia e Gianmarco, che ha dovuto lasciare lo studio.