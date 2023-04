Amici 22: Maddalena Svevi, nonostante i mille ostacoli, è già una storia a lieto fine

A cura di Grazia Sambruna

“La danza è sacrificio” ripete spesso Alessandra Celentano, sogghignando. La ballerina Maddalena Svevi forse lo sapeva già prima di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma di sicuro il talent di Canale 5 gliene ha dato aspra conferma. Il racconto televisivo fa di tutto per creare una accesa rivalità tra lei e l’avversaria Isobel Kinnear, rivalità che nei fatti, però, non esiste a livello personale. Anzi, l’australiana si mostra sempre pronta a supportare Maddalena. Solo negli ultimi giorni, quindi già nella fase caldissima del Serale, le ha detto: “In confronto a te io sembro un ragazzino di dodici anni”. Sarebbe possibile, comunque, parlare di Maddalena Svevi senza il paragone con Isobel? Sì. E forse anche doveroso.

Classe 2005, Maddalena Svevi ha intrapreso fin da subito un percorso piuttosto accidentato all’interno del talent. Già a ottobre scorso, la giovane, nella squadra di Emanuel Lo, era scoppiata in un pianto a dirotto per via di un giudizio poco lusinghiero della storica danzatrice professionista Anbeta Toromani che aveva assegnato un 7- alla sua performance di ballo, aggiungendo però di averla trovata “troppo forzata e poco naturale” nell’interpretazione. Quel che è certo è che oggi, Svevi non farebbe un plissé davanti a un simile commento. Nei mesi è maturata molto a livello personale, ha dovuto farlo perché Alessandra Celentano ha sostanzialmente deciso di prenderla di mira, identificando in lei la propria “vittima” designata di questa edizione.

Non paga, la severa Professoressa cerca di prendersi anche dei meriti sul miglioramento dell’allieva: sostiene, infatti, che i progressi di Maddalena siano dovuti soprattutto alle sue forti critiche che l’avrebbero spronata a dare di più. In ogni puntata del Serale, c’è sempre il terribile momento della “letterina” che Celentano fa recapitare a Maddalena prima che si esibisca. Tra le frasi più miti che le riserva, ricordiamo: “Sei carina, ma come tante altre”, “Non sei niente in confronto a Isobel, puoi solo fartene una ragione e cercare di imparare da lei”. Maddalena incassa ogni affronto e continua a danzare senza quasi mai protestare contro la rigidissima, e spesso fuori luogo, Celentano.

Isobel è davvero più brava di lei? Verrebbe da dire che, semplicemente, abbia più esperienza. Balla da quando ha tre anni e ha già vinto diverse competizioni internazionali di danza. Sostanzialmente, dovrebbe militare tra i professionisti, non nella classe degli allievi. Nonostante ciò, Maddalena si difende più che bene e ponendosi come un ottimo esempio di determinazione e coraggio che non si piegano alle critiche pretestuose. Come quelle sulla sua “eccessiva” sensualità che, sempre secondo Celentano, sarebbe un limite. Basta guardare la perfomance sulle note musical di All That Jazz o su quelle di Ava Max per rendersi conto, pur essendo a digiuno di danza, quanto non sia vero.

Maddalena fa più che bene a procedere per la propria strada, passo dopo passo, senza concedere spazio a polemiche sterili. E infatti il suo talento per il ballo è stato premiato se non dalle parole, dai fatti: le anticipazioni del Serale che andrà in onda sabato 22 aprile, riportano come sia lei che Isobel si siano guadagnate un importante ingaggio. Entrambe sono state scelte da Daniel Ezralow per la tournée del suo spettacolo, Open, sbaragliando la concorrenza dei colleghi di danza Mattia e Ramon. Comunque andrà, quella di Maddalena Svevi al Serale di Amici è già una storia a lieto fine.