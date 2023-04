Anticipazioni Amici Serale, chi viene eliminato nella puntata di sabato 22 aprile Sabato 22 aprile andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici 2022. Stando alle anticipazioni diffuse da Amici News, uno tra Cricca e Ramon dovrà lasciare il talent. Ospiti in studio Max Briganti e Gaia Gozzi.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 22 aprile andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici. L'appuntamento è alle 21.30 su Canale 5, ma la puntata è stata registrata oggi. Stando alle anticipazioni diffuse da SuperguidaTV e dalla pagina twitter Amici News, il ballottaggio finale ha visto sfidarsi Cricca e Ramon. Uno solo di loro abbandonerà il programma. Ospiti in studio Gaia Gozzi e Max Briganti. Inoltre, eccezionalmente per questa settimana, il 21 aprile andrà in onda una puntata speciale del programma alle ore 14.45, al posto di Uomini e Donne.

Chi è eliminato tra Ramon e Cricca nella sesta puntata del 22 aprile

Nella sesta puntata di Amici, al ballottaggio finale sono finiti il ballerino Mattia, il cantante Cricca e il ballerino Ramon. Il primo a salvarsi è Mattia, mentre a rischio eliminazione rimangono Cricca e Ramon. Uno di loro dovrà lasciare il talent, quasi a un passo dalla serata della finale. Come di consueto, il verdetto verrà comunicato da Maria De Filippi in casetta, alla presenza di tutti gli altri ragazzi.

Stando sempre alle anticipazioni, la prima manche vedrà sfidarsi la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro e Arisa. A vincere i Todarisa, che scelgono di mandare appunto a rischio eliminazione Ramon.

Cosa è successo nella puntata di sabato 22 aprile: gli ospiti del serale di Amici

Stando alle anticipazioni, gli ospiti della puntata del 22 aprile saranno Gaia Gozzi e Max Briganti. La prima è un volto noto al talent show di Maria De Filippi: la cantante infatti ha vinto la diciannovesima edizione. Max Briganti, invece, conduttore radiofonico intratterrà i giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.