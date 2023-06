Massimiliano Caiazzo turbato sul set di Mare Fuori racconta ai fan: “Ho girato una scena difficile” Massimiliano Caiazzo durante le riprese di Mare Fuori 4 questa mattina si è avvicinato ai fan giunti fuori le mura del set per salutarli. Alla domanda “come stai?” ha risposto: “Così così, ho girato una scena difficile”.

A cura di Gaia Martino

Dallo scorso 22 maggio sono in corso le riprese di Mare Fuori 4, la nuova stagione della serie tv di successo diretta da Ivan Silvestrini che dovrebbe essere disponibile per la visione nei primi mesi del 2024. Da giorni centinaia di fan si accalcano fuori le mura della base navale della Marina Militare di Napoli, dove è ambientata la storia, per incontrare i loro attori preferiti. Nelle ultime ore un utente ha caricato il video che mostra Massimiliano Caiazzo, Carmine nella fiction, turbato mentre saluta i visitatori. Alla domanda ‘come stai?', ha risposto: "Così così".

L'incontro di Massimiliano Caiazzo con i fan

Tra una ripresa ed un altra, Massimiliano Caiazzo ha fatto una breve passeggiata per salutare i fan accorsi questa mattina per incontrare i loro attori preferiti. Particolarmente turbato, alla domanda ‘come stai?' ha risposto: "Così così". Stando alle sue parole urlate da lontano, ha girato una scena difficile che lo ha scosso: "Ho girato una scena difficile, sto sottosopra", le parole prima di tornare sul set.

Il ritorno di Matteo Paolillo sul set

Questa mattina anche Matteo Paolillo era sul set di Mare Fuori 4. Con un video tra le stories di Instagram ha mostrato il momento in cui ha incontrato i fan, accanto a lui anche Maria Esposito, Rosa Ricci nella serie tv di successo. "Back home" ha scritto l'attore (Edoardo Conte nella fiction), noto anche nel panorama musicale. Lo scorso 19 maggio è uscito infatti il suo nuovo album, Come te, e lanciato il nuovo singolo, Liberatemi. Paolillo ora è pienamente concentrato sulle riprese della serie che lo ha reso famoso, come rivelato a Fanpage.it: