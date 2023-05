Fan fuori dal set di Mare Fuori 4, il regista Silvestrini: “Le vostre grida rovinano i ciak” Fuori dal set di Mare Fuori 4, la gioia dei fan è incontenibile. Le loro grida hanno addirittura costretto a interrompere le riprese dei nuovi episodi, come ha raccontato il regista Ivan Silvestrini su Instagram: “Le vostre grida stanno rovinando i ciak”.

A cura di Elisabetta Murina

Continuano a Napoli le riprese della quarta stagione di Mare Fuori e, parallelamente, anche la voglia dei fan di scoprire cosa succederà nei nuovi episodi. Nei giorni scorsi, centinaia di persone si sono radunate al Molosiglio, fuori dalla struttura in cui è riprodotto l'Ipm della serie, in attesa di poter incontrare i protagonisti. Ma la loro gioia e le loro grida sono diventate sempre più forti, tanto da disturbare le riprese.

"Le vostre grida stanno rovinando i ciak", le parole del regista Silvestrini

Il regista di Mare Fuori, Ivano Silvestrini, ha risposto su Instagram ad alcune domande sula serie, al termine della prima settimana di riprese. Un utente voleva sapere se, nonostante le grida dei fan fuori dal set, gli attori fossero riusciti a girare le scene. "Sì, ma è un peccato, a volte certe performance sono irripetibili ed essere costretti a doppiarle per problemi di suono è frustante, per me ma soprattutto per gli attori", ha risposto Silvestrini. La gioia dei fan, quindi, ha interferito con le riprese dei nuovi episodi. "Vi prego, le vostre grida fuori dal set stanno rovinando i ciak della serie che tanto aspettate. Le vostre grida ci hanno costretto a interrompere. Magari è solo l'effetto del primo giorno, spero", ha aggiunto il regista.

Fan da tutta Italia per l'inizio delle riprese di Mare Fuori 4

L'inizio delle riprese di Mare Fuori 4 ha attirato sul set tantissimi fan della serie. Persone provenienti da tutta Italia, Puglia, Sicilia, Como, arrivate a Napoli per incontrare i protagonisti della serie, come Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Domenico Cuomo e tanti altri. Genitori che hanno accompagnato figli e figlie adolescenti, per un saluto o un autografo dai loro idoli, che all'uscita del set sono stati letteralmente travolti.