Mare Fuori 4, iniziate le riprese: le prime foto degli attori dal set Sono iniziate le riprese di Mare Fuori 4. Ivan Silvestrini è pronto per girare i nuovi episodi della serie dei record e, intanto, alcuni dei protagonisti hanno iniziato a condividere degli scatti dal set. Anche Picomedia, la casa di produzione, ha pubblicato la foto del primo ciak.

A cura di Ilaria Costabile

Nella giornata di lunedì 22 maggio 2023 sono ufficialmente iniziate le riprese della quarta stagione di Mare Fuori. La serie dei record, premiata anche come serie dell'anno ai Nastri d'argentodedicati alla serialità, ha iniziato la fase di realizzazione. Almeno fino a settembre, infatti, gli attori saranno sul set, con delle settimane di stacco riposo, per ricucire le fila di un racconto che ha lasciato tutti col fiato sospeso, una volta conclusa la terza stagione della serie. Intanto, iniziano a spuntare le prime foto, dalla lettura dei copioni, all'annuncio ufficiale di Picomedia, la casa di produzione diretta da Roberto Sessa, che ha portato la serie al successo.

Le prime foto dal set di Mare Fuori 4

Il ciak è pronto, come si evince dalla foto pubblicata dalla nota casa di produzione, in cui spicca il nome del regista Ivan Silvestrini, pronto a lasciare il segno con i prossimi episodi della quarta stagione di Mare Fuori, che i fan attendono con ansia, ma che prima del prossimo anno non arriverà su Rai2, o ancor prima su RaiPlay, adottando la pluralità di visioni che è stata garante di successo del capitolo precedente. Intanto, gli attori hanno condiviso il post di Picomedia, e alcuni hanno anche pubblicato delle foto dal set, da Maria Esposito a Lucrezia Guidone, sui social sono state pubblicate immagini dai camerini, o durante la lettura dei copioni. L'interprete di Rosa Ricci appare sorpresa nella

Fonte Instagram Maria Esposito

Le riprese iniziate a Napoli

Già qualche giorno fa, in fase di lettura copioni, sono state condivise alcune foto dal set, che anche quest'anno sono gli spazi della Marina Militare di Napoli. Come raccontato da Antonio Di Matteo, uno dei protagonisti della serie nel ruolo di Lino, le riprese sono iniziate con un certo ritardo dal momento che è stato necessario ricostruire alcune parti della struttura, poiché la produzione aveva richiesto ulteriori spazi per girare nuove scene.