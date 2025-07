Come sta Gabriel Garko dopo l’infortunio, l’attore sul set con le stampelle: “Sto meglio” Le condizioni di salute di Gabriel Garko dopo l’infortunio sul set. L’attore ha rassicurato: “Sto meglio”. In queste ore si è recato sul set della serie Colpa dei sensi per salutare i colleghi e i registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Gabriel Garko è tornato sui social dopo l'infortunio dei giorni scorsi. L'attore si è fatto male mentre era sul set della nuova fiction di Canale5 Colpa dei sensi. Prima sulla sedia a rotelle poi accompagnandosi con le stampelle, in queste ore è tornato sul set per incontrare i registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo e vedere come procedevano le riprese senza di lui. Ha assicurato che tornerà presto.

Gabriel Garko torna sul set di Colpa dei sensi con le stampelle

Gabriel Garko è tornato sul set della fiction Colpa dei sensi. Nella mattinata di giovedì 3 luglio, l'attore ha fatto una sorpresa ai suoi colleghi e ai registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che negli ultimi giorni hanno dovuto fare a meno di lui. In un video pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, Gabriel Garko è immortalato mentre si aggira dietro le quinte e parla con gli addetti ai lavori. Poi, seduto sulla sedia a rotelle, chiacchiera con Simona Izzo. L'attore sembra stare tutto sommato bene e – come dimostra il fatto che sia tornato sul set – non vede l'ora di potersi dedicare di nuovo al suo lavoro. Su Instagram ha anche aggiornato sulle sue condizioni di salute e ha ringraziato tutti coloro che in questi giorni hanno espresso preoccupazione nei suoi confronti.

Le condizioni di salute dell'attore dopo l'infortunio sul set

Gabriel Garko, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha raccontato: "Oggi ho fatto un salto sul set per salutare Ricky Tognazzi e Simona Izzo e per capire come procedono le cose". Quindi ha dato degli aggiornamenti rassicuranti sulle sue condizioni di salute: "Io sto meglio e tra non molto tornerò". Infine ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicini in questi giorni. L'attore è stato travolto dall'affetto: "Grazie per tutto l'affetto che avete manifestato per me in queste ore, grazie davvero a tutti".