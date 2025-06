video suggerito

Come sta Gigi Campanile dopo l'intervento, i primi passi in ospedale con Dolcenera: "Riusciamo a camminare" Dolcenera ha aggiornato i followers sulle condizioni di salute del compagno Gigi Companile, ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento. Su Instagram, un video in cui camminano insieme e scherzano sorridenti.

A cura di Elisabetta Murina

Dolcenera ha aggiornato i followers sulle condizioni di salute del compagno Gigi Campanile. La cantante aveva pubblicato su Instagram alcuni scatti che mostravano il produttore musicale ricoverato in ospedale per un intervento, senza entra nei dettagli riguardo alla natura dell'operazione. "Riuscirai a superare anche questo cuore mio", aveva scritto.

Come sta Gigi Campanile dopo l'intervento

È stata Dolcenera a mostrare come sta il compagno Gigi Campanile dopo il recente intervento a cui si è sottoposto e per il quale è ancora ricoverato in ospedale. Insieme camminano per il reparto e la cantante si mostra sorridente, ironizzando: "Camminiamo, riusciamo a camminare. L'intervento è ok". Il produttore ha quindi ripreso a muoversi e sta migliorando giorno dopo giorno. "Hai una bella cera, te lo devo dire. Sei super figo, marroncino, sei magro", ha detto Dolcenera scherzando, mentre il suo partner nella vita e a Pechino Express non sembra essere ancora pronto a scherzare, pur continuando a fare progressi.

La foto in ospedale e il messaggio di Dolecenera

Con alcuni scatti su Instagram, Dolcenera ha fatto sapere che il compagno si trova ricoverato all'ospedale di Careggi, in provincia di Firenze, senza spiegare quale fosse il motivo. "Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, hai risolto problemi, ti sei sacrificato con dignità, hai sofferto con orgoglio e sei persino arrivato al traguardo finale di PechinoExpress. Riuscirai a superare anche questo… cuore mio!", aveva scritto ad accompagnare le foto, mostrandosi accanto a lui in ospedale. Senza mai perdere il sorriso, aveva poi aggiunto: "Ragazzo di strada, speaker radiofonico, studente universitario, uomo di legge (e di principio), ricercatore curioso, produttore ed editore musicale, sognatore visionario… il mio faccendiere ops cavaliere medievale".