video suggerito

Gigi Campanile in ospedale, il messaggio della compagna Dolcenera: “Riuscirai a superare anche questo” Gigi Campanile ricoverato. A darne notizia la compagna Dolcenera, che ha condiviso su Instagram alcuni scatti, scrivendo: “Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, riuscirei a superare anche questo”. Non è noto al momento il motivo per cui si trova in ospedale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigi Campanile ricoverato. Dolcenera ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che mostrano il compagno, produttore musicale, in ospedale. "Riuscirai a superare anche questo", ha scritto ad accompagnare le immagini. Non è noto quale sia il problema di salute. Di recente la coppia ha partecipato insieme a Pechino Express arrivando in finale, a un passo dalla finale.

Gigi Campanile in ospedale, il messaggio di Dolcenera

Con alcuni scatti su Instagram, Dolcenera ha fatto sapere che il compagno Gigi Campanile si trova ricoverato all'ospedale di Careggi, in provincia di Firenze. Non è noto il motivo del ricovero, anche se tra le foto si legge il reparto, quello di chirurgia d'urgenza. La cantante ha scritto: "Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, hai risolto problemi, ti sei sacrificato con dignità, hai sofferto con orgoglio e sei persino arrivato al traguardo finale di PechinoExpress. Riuscirai a superare anche questo… cuore mio!". Dolcenera non ha mai lasciato solo il compagno e, infatti, nelle foto si mostra accanto a lui nel letto di ospedale. "Ragazzo di strada, speaker radiofonico, studente universitario, uomo di legge (e di principio), ricercatore curioso, produttore ed editore musicale, sognatore visionario… il mio faccendiere ops cavaliere medievale", ha scritto.

Gigi Campanile e Dolcenera, i Complici a Pechino Express

Gigi Campanile e Dolcenera sono reduci dalla loro esperienza a Pechino Express 2025, dove hanno formato la coppia dei Complici. Tra loro un legame professionale e personale che dura da più di 15 anni. E proprio insieme hanno affrontato il lungo viaggio che dalle Filippine li ha portati fino al Nepal. Sono arrivati al secondo posto, a un passo dalla vittoria finale, conquistata invece da I Medagliati (Yuri Chechi e Antonio Rossi). Il viaggio verso ‘il tetto del mondo' li ha aiutati a conoscersi meglio come coppia.