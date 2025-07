video suggerito

Loredana Cannata ancora in ospedale dopo l'Isola dei Famosi: "Altri controlli, poi si capirà come procedere" Ricoverata dopo il malore post Isola dei Famosi, Loredana Cannata continua ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Nell'ultimo post ha spiegato che dovrà rimanere in ospedale altri due giorni per sottoporsi ad ulteriori accertamenti medici.

Dopo il malore accusato in seguito alla finale de L'Isola dei Famosi, Loredana Cannata continua a tenere informati i suoi follower sulle sue condizioni di salute. L'ex naufraga, rientrata in Italia pochi giorni fa, è stata ricoverata nel reparto di cardiologia del Gemelli di Roma, dove si trova sotto osservazione. Da poco è arrivato un nuovo messaggio, accompagnato da uno scatto che la ritrae affacciata alla finestra dell'ospedale.

Loredana Cannata ricoverata in ospedale: "Anche oggi Roma la vedrò solo da qui"

Dal letto della sua nuova "isola", come ha definito l'ospedale, Loredana Cannata ha scritto un messaggio in cui aggiornava i follower sulle sue condizioni di salute:

Anche oggi e domani potrò vedere Roma solo da qui, da quest'altra isola. Domani altri controlli, dai risultati si capirà come procedere, so di essere in buone mani.

Nel post, l'ex naufraga è ritratta mentre è affacciata da un balcone, con il sole del pomeriggio sullo sfondo. Cannata ha dedicato un pensiero ai suoi due gatti, Pepito e Mielito, che ha potuto riabbracciare solo per poche ore prima del ricovero: "Dopo due mesi di assenza e 3 ore di carezze, mi hanno vista di nuovo andar via". Non ha perso occasione per ringraziare dei "meravigliosi messaggi" e "dell'amore" ricevuto nell'ultimo periodo.

Il racconto dell'incidente all'Isola dei Famosi e il ricovero in ospedale

Nel primo aggiornamento pubblicato dopo il rientro in Italia, Loredana Cannata aveva spiegato di aver accusato subito sintomi preoccupanti: "Venerdì mattina sono tornata a casa e, dopo solo 3 ore, visto che avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama ‘fame d'aria', sono andata al pronto soccorso". L'attrice ha collegato il malore all'incidente accaduto durante la prova di apnea nella finale de l'Isola dei Famosi:

Dopo 1 minuto e 5 secondi di apnea ho cercato di tornare in superficie ma sono rimasta incastrata sott'acqua per più di 50 secondi. La bocca ha cominciato ad aprirsi automaticamente per cercare aria e ingoiava acqua… Ho pensato seriamente che molto probabilmente sarei morta così.

Nonostante la paura, ha espresso riconoscenza al personale medico: "Il mio primo letto dopo la stuoia è stato un letto d'ospedale, ma voglio ringraziare la struttura per la grande serietà con cui lavora (…)".