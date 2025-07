video suggerito

Come sta Loredana Cannata dopo l’incidente all’Isola dei famosi 2025: “Accertamenti importanti” Loredana Cannata è tornata in Italia. Su Instagram il primo post dopo l’incidente avuto nel corso della finale dell’Isola dei famosi 2025. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Frezza La Fata/IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Loredana Cannata è tornata in Italia. La finale dell'Isola dei famosi, che è andata in onda lo scorso mercoledì 2 luglio, è stata decisamente turbolenta per lei. L'attrice, infatti, ha avuto un incidente durante la prova di apnea. È rimasta impigliata nella struttura che era stata posizionata sott'acqua e si è ritrovata con un ematoma alla testa. In queste ore il suo primo post social dopo l'accaduto.

Le prime parole di Loredana Cannata dopo l'Isola dei famosi 2025

Loredana Cannata ha pubblicato su Instagram il primo post dopo la partecipazione all'Isola dei famosi 2025. L'ex naufraga ha raccontato di essere tornata a casa. A quanto pare, però, l'incidente sembra abbia reso necessario approfondire la situazione: "Avrei voluto fare per voi un video saluto, ma da alcune ore sto facendo degli accertamenti importanti". Nonostante tutto ci ha tenuto a ritagliarsi il tempo per ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuta durante la sua avventura nel reality di Canale5:

Ne voglio approfittare per ringraziarvi per il supporto incredibile che mi avete dato in questa esperienza all’Isola. Grazie a tutte le persone che mi hanno votata anche in finale, e a quelle che non sono riuscite a farlo perché il televoto è stato troppo “flash”, e grazie per i tantissimi commenti meravigliosi. Mi fate commuovere. Grazie di tutto a tutti. Vi aggiornerò sulla mia salute.

L'incidente durante la finale

Nel corso della finale dell'Isola dei famosi 2025, Loredana Cannata ha avuto un incidente durante la prova di apnea. È rimasta impigliata sott'acqua. Dalla produzione sono subito intervenuti per liberarla con l'aiuto delle forbici e riportarla a galla. Tuttavia, sin da subito, l'attrice ha detto di avvertire dolore alla testa e ha parlato di un ematoma. In queste ora sta facendo i dovuti controlli.

Leggi anche Cristina Plevani è la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2025