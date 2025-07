video suggerito

Gabriel Garko ha avuto un infortunio sul set, l'attore in clinica sulla sedia a rotelle: "Non mollo" Gabriel Garko era sul set della nuova fiction di Canale5 "Colpa dei sensi", quando ha avuto un infortunio. È stato accompagnato presso una clinica privata per ricevere le cure necessarie. Con lui, l'attrice Anna Safroncik.

A cura di Daniela Seclì

Gabriel Garko ha avuto un infortunio sul set. L'attore sta girando a Roma la nuova fiction che lo vede protagonista intitolata Colpa dei sensi. In un video pubblicato su Instagram, ha documentato quanto accaduto in mattinata. L'attore prima è ritratto nel letto di una clinica privata in cui ha ricevuto le cure necessarie, poi sulla sedia a rotelle. Garko ha spiegato di essersi fatto male durante le riprese. Al suo fianco, nella casa di cura Villa Mafalda, c'era Anna Safroncik, coprotagonista della nuova serie di Canale5.

Cosa è successo a Gabriel Garko: l'infortunio sul set

Gabriel Garko, senza scendere troppo nei dettagli, ha annunciato su Instagram di avere avuto un infortunio sul set della fiction Colpa dei sensi diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. L'attore, in un video da lui diffuso sui social, è ritratto prima su una barella, poi mentre riceve le cure in una clinica privata. Accanto a lui c'è Anna Safroncik. Nelle immagini successive è ritratto mentre viene portato via su una sedia a rotelle. In mano le stampelle. Il cinquantaduenne ha voluto ringraziare coloro che si sono presi cura di lui dopo l'infortunio:

Infortunio sul set. Un grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda. Grazie a tutta la produzione di Compagnia Leone Cinematografica (casa di produzione della serie, ndr) per l’affetto e il supporto, a Mediaset, a Ricky Tognazzi e Simona Izzo per l’aiuto costante.

L'attore promette che tornerà presto a girare Colpa dei sensi

L'attore non ha intenzione di lasciarsi andare. Tornerà al più presto sul set della serie Colpa dei sensi: "Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre “Colpa dei sensi”!". Nella nuova serie targata Mediaset interpreta Davide, un uomo che torna ad Ancona per indagare sulla morte di sua madre e scagionare il padre che è stato arrestato per l'omicidio.

