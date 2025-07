Claudio Amendola: “A I Cesaroni ci siamo divisi le sue battute di Antonello Fassari. Una nuova stagione in scrittura”

Sono trascorsi pochi mesi dalla scomparsa di Antonello Fassari, l'attore romano morto a seguito di un lungo periodo di malattia lo scorso marzo. Fassari avrebbe dovuto prendere parte alle riprese della nuonva stagione de I Cesaroni, la serie di ritorno su Canale dopo molti anni di stop. Un lutto che ha colpito tutto il cast e che Amendola ha celebrato, a diversi mesi di distanza, ospite al Giffoni Film Festival.

Quando gli è stato chiesto dell'amico e collega, l'attore e regista di questa stagione non è riuscito ad evitare la commozione ed ha parlato di come la malattia di Fassari abbia di fatto bloccato sul nascere i propositi di farlo partecipare alle riprese: "Purtroppo eravamo a conoscenza della malattia di Antonello da alcuni mesi e poi piano piano abbiamo capito che avremmo dovuto rinunciare alla sua presenza assidue e abbiamo provato a modulare la presenza assidua in relazione a quello che pensavamo potesse darci. Poi lui se n'è andato prima che cominciassimo a girare, quindi ci siamo un po' divisi le battute di Antonello e ci manca tantissimo".

Il rischio di un incidente sul set de I Cesaroni

Amendola ha quindi aggiunto: "Non riesco a non commuovermi ancora, però è anche un motivo di grande sprone, ci pensiamo davvero tantissimo a cosa starebbe pensando, a quanto ci ha aiutati". A proposito di aiuto, Amendola ha citato un aneddoto delle settimane di riprese in cui ha sentito particolarmente il sostegno di Fassari: "In un'occasione particolare secondo me ci ha proprio dato un mano, perché io e Ricky in una scena stavamo per fare un incidente brutto in macchina e credo sia stato lui a non farcelo fare. È un personaggio che non puoi dimenticare, non è che non c'è più, Cesare c'è".

Una nuova stagione de I Cesaroni in fase di scrittura

In queste stesse ore, rilasciando un'intervista a Il Tempo, Claudio Amendola ha inoltre precisato che oltre alla prossima stagione de I Cesaroni, in onda nei prossimi mesi, è già in fase di scrittura un nuovo capitolo.