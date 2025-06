video suggerito

Gabriel Garko torna in TV, cosa farà nella nuova fiction Colpa dei sensi con Anna Safroncik su Canale5 Gabriel Garko torna in TV. L'attore è il protagonista della serie Colpa dei sensi con Anna Safroncik e Tommaso Basili. Le riprese sono iniziate in questi giorni a Roma. La trama della nuova fiction Mediaset.

A cura di Daniela Seclì

Gabriel Garko si prepara a tornare in TV. L'attore è attualmente sul set della nuova fiction di Canale5 intitolata Colpa dei sensi, che lo vedrà protagonista insieme ad Anna Safroncik. I due hanno già lavorato insieme nella serie dello scorso anno "Se potessi dirti addio". Inoltre, anche stavolta la serie è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Gabriel Garko protagonista della nuova fiction Colpa dei sensi

Sono iniziate a Roma le riprese di Colpa dei sensi. La nuova fiction con Gabriel Garko. Nel cast anche Anna Safroncik e Tommaso Basili. Alla regia Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La trama svela una fiction ricca di colpi di scena. Gabriel Garko interpreta Davide, un uomo in cerca della verità sulla sua famiglia. Il padre di Davide, infatti, è stato accusato di avere ucciso la moglie, ma secondo il protagonista la verità è un'altra. Vediamo tutti i dettagli della trama di Colpa dei sensi.

Colpa dei sensi, la trama della nuova serie tv di Canale5 in onda prossimamente

Laura, interpretata da Anna Safroncik vive una vita tranquilla con il marito Enrico, interpretato da Tommaso Basili. Tuttavia, la loro quotidianità sarà sconvolta dal ritorno ad Ancona di Davide, interpretato da Gabriel Garko. L'uomo, ex fidanzato di Laura e migliore amico di Enrico, aveva lasciato la città dopo essere stato colpito da una gravissima tragedia: la madre è stata uccisa dal padre. Negli anni, tuttavia, in Davide si è fatta sempre più viva la convinzione che non sia suo padre il vero assassino. Così, ha deciso di tornare ad Ancona per indagare e fare luce sul passato della sua famiglia. Laura, dopo avere condiviso un grande amore con lui, capisce di non poterlo lasciare solo e così lo sostiene nella sua ricerca della verità. La ritrovata vicinanza farà riaccendere la passione tra loro. Davide, in una rete intricata di segreti e colpi di scena inaspettati, troverà anche il supporto del poliziotto Tommaso, interpretato da Francesco Venditti. Tommaso è sposato con Viola, interpretata da Giorgia Würth, che è una delle più care amiche di Laura.