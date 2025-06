video suggerito

Il caso di Yara Gambirasio nel film di Marco Tullio Giordana su Canale5: il cast e le indagini della Pm Letizia Ruggeri Lunedì 23 giugno in onda dalle 21:35 su Canale 5 il film Yara diretto da Marco Tullio Giordana. Nel cast Alessio Boni nei panni del colonnello Vitale e Isabella Aragonese nel ruolo della pm Letizia Ruggeri.

Lunedì 23 giugno in onda dalle 21:35 su Canale 5 Yara diretto da Marco Tullio Giordana. Nel cast del film – che ripercorre le indagini sul delitto di Yara Gambirasio – Alessio Boni nei panni del colonnello Vitale e Isabella Aragonese nel ruolo della pm Letizia Ruggeri.

Il cast del film "Yara" diretto da Marco Tullio Giordana

Yara è il film del 2021 diretto da Marco Tullio Giordana. La pellicola va in onda stasera, lunedì 23 giugno su Canale 5 dalle ore 21:35, e torna sulle indagini che hanno portato all'incriminazione di Massimo Bossetti per l'omicidio di Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre del 2011 da Brembate di Sopra e ritrovata tre mesi dopo (il 26 febbraio 2011) in un campo aperto a Chignolo d'Isola. All'epoca era Letizia Ruggieri il pubblico ministero del processo che si è concluso con la condanna di Bossetti per l'assassinio della tredicenne.

Nel cast, oltre a Isabella Ragonese e Alessio Boni anche Sandra Toffolatti (Maura Gambirasio), Mario Pirrello (Fulvio Gambirasio), Thomas Trabacchi (Maresciallo Garro), Roberto Zibetti (Massimo Bossetti) e Gloria Bellicchi (Marita Comi).

Massimo Bossetti intervistato da Francesca Fagnani a Belve Crime

Il film diretto da Giordano arriva su Canale5 a poche settimane dalla messa in onda dell'intervista a Massimo Bossetti a Belve Crime, spin off del format di Francesca Fagnani. Alla giornalista aveva parlato del rapporto con sua moglie Marita Comi, aveva risposto ad alcune domande relative al giorno della scomparsa di Yara Gambirasio e alla corrispondenza tra il suo DNA e quello dell'Ignoto 1 (ritrovato sugli slip e i leggins della tredicenne).

L'intervista del 54enne, che nel ripercorrere il caso ha sempre ribadito la sua innocenza, si è tenuta nel carcere di Bollate a Milano dove Bossetti è recluso per scontare l'ergastolo.