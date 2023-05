Nastri d’Argento 2023, Mare Fuori serie dell’anno: tutte le candidature Sono state annunciate le candidature della nuova edizione di Nastri d’Argento Grandi Serie, dedicati alla serialità italiana. I premi saranno consegnati il prossimo 17 giugno a Napoli, unico riconoscimento già noto è quello della Serie dell’Anno assegnato a Mare Fuori.

A cura di Ilaria Costabile

Matteo Paolillo, Maria Esposito e Antonio D’Aquino in Mare Fuori 3, foto Sabrina Cirillo

Sono state annunciate la candidature per i Nastri d'Argento Grandi Serie, i premi dedicati alla serialità italiana, voluti dai Giornalisti cinematografici, chiamati a votare trenta produzioni che sono andati in onda dal 2022 fino al 30 aprile 2023. La premiazione si terrà a Napoli, il prossimo 17 giugno, organizzata dalla Film Commission Regione Campania. Si tratta dei titoli più significativi circolati in quest'anno e che rappresentano il meglio della produzione italiana in ambito seriale. Varie sono le categorie che saranno premiate, dalla miglior serie a cui si aggiungono crime, dramedy, comedy e docuserie, fino agli interpreti protagonisti e non, che hanno contribuito alla creazione di storie capaci di appassionare, commuovere e divertire pubblico e critica. Unico premio già noto è quello della Serie dell'Anno, assegnato a Mare Fuori, per il successo ottenuto in quest'ultimo anno in cui è esploso letteralmente il fenomeno della serie Rai-Picomedia.

Le candidature dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2023

Di seguito le cinquine con i candidati nelle varie categorie che si sfideranno per i Nastri d'Argento Grandi Serie 2023:

Miglior Serie

Esterno notte (Rai Fiction) ,

(Rai Fiction) La vita bugiarda degli adulti (Netflix) ,

(Netflix) The bad guy (Prime Video) ,

(Prime Video) The good mothers (Disney+) e

(Disney+) e Tutto chiede salvezza (Netflix)

Miglior serie Crime

Christian – seconda stagione (Sky),

(Sky), Il Patriarca (Mediaset),

(Mediaset), La legge di Lidia Poët (Netflix),

(Netflix), Rocco Schiavone – quinta stagione (Rai Fiction)

(Rai Fiction) Sei donne. Il mistero di Leila (Rai Fiction).

Miglior serie Dramedy

Black out – Vite sospese (Rai Fiction),

(Rai Fiction), Corpo libero (Paramount+),

(Paramount+), Prisma (Prime Video),

(Prime Video), Resta con me (Rai Fiction) e

(Rai Fiction) e Shake (Rai Fiction).

Migliori serie Comedy

Boris 4 (Disney+),

(Disney+), Call my agent (Sky),

(Sky), I delitti del Barlume (Sky),

(Sky), Incastrati – stagione 2 (Netflix)

(Netflix) Sono Lillo (Prime Video).

Miglior Docuserie:

Circeo (Paramount+),

(Paramount+), Il caso Alex Schwazer (Netflix),

(Netflix), L’ora – Inchiostro contro piombo (Mediaset),

(Mediaset), Vatican girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi (Netflix),

(Netflix), Wanna (Netflix).

Miglior Film tv:

Fernanda (Rai Fiction),

(Rai Fiction), Filumena Marturano (Rai Fiction) e

(Rai Fiction) e Tina Anselmi. Una vita per la democrazia (Rai Fiction).

Migliore attrice protagonista

Margherita Buy (Esterno notte),

(Esterno notte), Barbara Chichiarelli (The good mothers),

(The good mothers), Matilda De Angelis (La legge di Lidia Poët),

(La legge di Lidia Poët), Giordana Marengo e Valeria Golino (La vita bugiarda degli adulti)

e (La vita bugiarda degli adulti) Claudia Pandolfi (The bad guy).

Miglior attore protagonista

Francesco Colella (The good mothers),

(The good mothers), Marco Giallini (Rocco Schiavone – quinta stagione),

(Rocco Schiavone – quinta stagione), Fabrizio Gifuni (Esterno notte),

(Esterno notte), Luigi Lo Cascio (The bad guy),

(The bad guy), Edoardo Pesce (Christian – seconda stagione).

Migliore attrice non protagonista

Valentina Bellè (The good mothers),

(The good mothers), Selene Caramazza (The bad guy),

(The bad guy), Emanuela Fanelli (Call my agent),

(Call my agent), Daniela Marra (Esterno notte)

(Esterno notte) Pina Turco (La vita bugiarda degli adulti).

Migliore attore non protagonista