Alessandro Siani mette le mani su Mare Fuori, porterà la serie Tv a teatro L’attore napoletano pronto a fare il suo “Scugnizzi”. Stando a quanto riporta Chi, Siani ha acquisito i diritti per portare Mare Fuori a teatro: “Debutto previsto a Natale”.

A cura di Andrea Parrella

Quello di Mare Fuori è un successo che non vuole placarsi, al contrario la portata del fenomeno si amplia giorno dopo giorno. La quarta stagione vedrà la luce nei prossimi mesi, con le riprese al via nel mese di maggio, ma non è la sola novità all'orizzonte per i fan della serie Rai. A mettere le mani sul titolo è Alessandro Siani, che non sarà nel cast della serie Tv, come si potrebbe immaginare, ma ha acquisito i diritti per portare Mare Fuori a teatro.

Mare Fuori a teatro, debutto previsto a Natale

A riportare la notizia è il settimanale Chi, che scrive "l'attore e regista ha acquisito, insieme con un amico imprenditore, i diritti per portare a teatro lo show nato dalla serie TV dei record Mare Fuori. Il debutto è previsto a Natale". Non è escluso che l'operazione di Mare Fuori a teatro sia nata nella testa di Siani anche ispirandosi al fenomeno di "C'era una volta… Scugnizzi", il musical ispirato al film di Nanni Loy. Con le musiche di Claudio Mattone e un giovane Sal Da Vinci tra le voci principali della messa in scena, Scugnizzi era ambientato nel carcere di Nisida, debuttò nel 2001 ed è riuscito a riscuotere negli anni un enorme successo di tipo commerciale, diventando anche un riferimento culturale, forse superando la notorietà dello stesso film.

Quarta stagione di Mare Fuori, le riprese a maggio

Intanto Mare Fuori si avvia verso la quarta stagione. Un fenomeno che è divenuto tale con il terzo capitolo, riscontro che è arrivato anche grazie al binomio RaiPlay/Netflix. La serie è infatti un prodotto Rai, ma proprio grazie al passaggio della scorsa estate su Netflix ha ampliato enormemente il proprio bacino di pubblico. Non a caso quest'inverno Rai ha proposto in esclusiva i nuovi episodi della terza stagione sulla propria piattaforma digitale. La terza stagione di Mare Fuori sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay fino al 26 luglio quando, in base agli accordi tra le due aziende, passerà proprio su Netflix. Strategia che si è dimostrata redditizia per entrambi gli attori e che probabilmente si ripeterà anche per il quarto capitolo di Mare Fuori.