Mare Fuori, le prime due stagioni solo su Netflix, la terza su RaiPlay fino a luglio Le prime due stagioni della serie in esclusiva su Netflix dal 25 aprile, mentre la terza sarà su solo su RaiPlay fino al prossimo 26 luglio, prima di passare proprio a Netflix. Una strategia che quindi la Rai continua a perseguire, visti gli esiti positivi del 2022.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mare Fuori 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il successo dell'ultima stagione di Mare Fuori è stato enorme, quasi inquantificabile per portata, al punto che la serie va annoverata tra i fenomeni più interessanti degli ultimi anni, soprattutto per la sua capacità di valorizzare al meglio la distribuzione attraverso piattaforme streaming, prima ancora che in televisione.

Le prime due stagioni di Mare Fuori solo su Netflix

Alcuni fan della serie si saranno tuttavia resi conto dell'assenza di Mare Fuori RaiPlay, esattamente come era accaduto nei mesi antecedenti all'uscita della terza stagione. Esattamente dal 25 aprile le prime due stagioni della celebre serie sono infatti sparite dalla piattaforma gratuita della Rai e sono fruibili esclusivamente su Netflix. La ragione è presto detta ed ha a che fare con i diritti, che la Rai ha ceduto a Netflix prima dell'estate 2022, una mossa che col senno di poi ha contribuito a dare sostanza al fenomeno.

La terza stagione su RaiPlay fino a luglio

Ritornati su RaiPlay a febbraio, in concomitanza con il lancio in anteprima della terza stagione, i primi 24 episodi della serie ambientata nell'immaginario Ipm napoletano sono stati nuovamente ceduti a Netflix, che ha continuato a conservare le prime due stagioni anche mentre queste ultime tornavano temporaneamente sulla piattaforma Rai in occasione del lancio della terza stagione.

Leggi anche Quali sono gli attori di Mare Fuori che hanno guadagnato più follower

Attualmente è disponibile su RaiPlay solo la terza stagione di Mare Fuori e continuerà ad esserlo, in esclusiva, fino al prossimo 26 luglio. Da quel giorno gli spettatori potranno godersela solo su Netflix, che appunto caricherà i 12 episodi della terza stagione a partire dal 27 luglio. Una strategia che quindi la Rai continua a perseguire, visti gli esiti positivi del 2022.

Mare Fuori 4, le riprese a maggio

Intanto c'è grande attesa per il quarto capitolo della serie più chiacchierata degli ultimi anni. La quarta stagione di Mare Fuori è stata già scritta e nelle prossime settimane prenderanno il via le riprese, che racconteranno i risvolti delle vicende dell'Ipm dopo i grandi cambiamenti che hanno caratterizzato la serie nella terza stagione, soprattutto con il clamoroso epilogo dell'ultima episodio.