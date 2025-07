Mario Adinolfi già in Tv a soli 15 anni: “Mi interessano tennis, teatro e politica”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Che i quiz televisivi siano stati fucina di una certa generazione di politici italiani è cosa nota. Da Renzi che partecipò a La Ruota della Fortuna in gioventù, passando per Matteo Salvini che molti ricordano, adolescente, come concorrente di Doppio Slalom, spunta in queste ore un video di un giovanissimo Mario Adinolfi protagonista di quello stesso quiz andato in onda su Canale 5 dal 1985 al 1990, condotto prima da Corrado Tedeschi e poi da Paolo Bonolis.

Mario Adinolfi a Doppio Slalom nel 1986

Nel video, pubblicato dal giornalista Fabrizio Ferrari, concorrente del programma nella stessa puntata alla quale prese parte Adinolfi, quest'ultimo si presente al conduttore parlando delle sue passioni: "Ho 15 anni, frequento la seconda liceo Scientifico, i miei hobby particolari sono il tennis, il teatro, e mi interessa molto la politica. È un mondo che mi affascina particolarmente, un modo per far bene al paese nonostante molte dicerie". Corrado Tedeschi, alla conduzione, gli chiede se intenda diventare a tutti gli effetti un politico e il giovane Adinolfi risponde candidamente: "Se ci fosse l'occasione, magari". Un desiderio che si è effettivamente avverato, visti i trascorsi di Mario Adinolfi nel centrosinistra agli inizi di carriera, per poi spostarsi su posizioni iper conservatrici, fondando movimenti politici come Il Popolo della Famiglia.

I problemi di salute per Adinolfi dopo L'Isola dei Famosi

Negli ultimi mesi Mario Adinolfi ha vissuto un'altra esperienza televisiva, quella dell'Isola dei Famosi, in cui ha scelto di mettersi in gioco emotivamente e fisicamente. Da naufrago ha perso più di 25 chili in circa due mesi, resistendo alle difficoltà fisiche imposte dall'isola dall'inizio alla fine del programma. Pochi giorni dopo la fine della trasmissione è stato costretto anche a un ricovero in ospedale: "Il mio corpo – in particolare fegato e reni – ha fatto fatica a gestire il calo di peso", ha spiegato a Fanpage.