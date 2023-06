Mare Fuori il Musical, casting aperti a Roma per tutti: come partecipare Sono aperti i casting per cantanti, attori e ballerini per partecipare al musical di Mare Fuori diretto da Alessandro Siani e prodotto da Bestlive. Ecco dove e come partecipare.

La quarta stagione di Mare Fuori è attualmente in fase di produzione, ma c'è un'altra novità nel mondo della popolare serie tv. Presto andrà in scena il musical ufficiale di Mare Fuori diretto da Alessandro Siani e prodotto da Bestlive. I casting per cantanti, attori e ballerini sono ufficialmente aperti: sono queste le professionalità richieste per partecipare e strappare un posto nella produzione più importante degli ultimi anni. Musical – Mare Fuori è la trasposizione ufficiale della popolare serie tv che sta appassionando milioni di telespettatori. Ecco dove partecipare ai casting.

I casting a Roma

I casting avranno luogo a partire dalle ore 10 il 19 giugno al Teatro Brancaccio di via Merulana 244, a Roma. Le figure che potranno accedere ai provini sono cantanti, ballerini e attori che devono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. La partecipazione al casting è completamente gratuita, ma sarà necessario prenotarsi tramite mail a questo indirizzo: castingmusicalmarefuori@gmail.com, scrivere nell'oggetto "casting spettacolo mare fuori" e inviare il proprio curriculum vitae e due foto, un primo piano e una figura intera. I minori di 18 anni non saranno ammessi.

Il progetto Mare Fuori

L'operazione di portare Mare Fuori a teatro è stata realizzata da Alessandro Siani, ma non è la prima volta che un musical del genere trova ispirazione dal cimema. Era successo con il fenomeno di "C'era una volta… Scugnizzi", il musical ispirato al film di Nanni Loy, "Scugnizzi", a cui lo stesso film Mare Fuori è ispirato per le storie che racconta. Il musical "C'era una volta…Scugnizzi", con le musiche di Claudio Mattone e un giovane Sal Da Vinci tra le voci principali della messa in scena, era ambientato nel carcere di Nisida, debuttò nel 2001 ed è riuscito a riscuotere negli anni un enorme successo di tipo commerciale, diventando anche un riferimento culturale, forse superando la notorietà dello stesso film. Potrebbe avere anche questa volta, la stessa fortuna.