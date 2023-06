Torna Rosa Ricci, Maria Esposito protagonista anche del Musical di Mare Fuori È partita la prevendita dei biglietti per il musical di Mare Fuori diretto da Alessandro Siani. Il primo annuncio: Maria Esposito farà parte del cast nel ruolo di Rosa Ricci.

È partita la prevendita dei biglietti per il musical di Mare Fuori diretto da Alessandro Siani e prodotto dalla società di produzione Best Live. Contestualmente alla notizia del debutto e delle date, è arrivata anche una conferma molto importante sul cast. La protagonista sarà Maria Esposito, ovvero l'attrice che interpreta il ruolo di Rosa Ricci, la più iconica. Il debutto è previsto per il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli. Intanto, le riprese della quarta stagione della serie Rai sono ancora in corso.

Maria Esposito sarà Rosa Ricci anche a teatro

Maria Esposito interpreterà Rosa Ricci anche a teatro. C'è ancora riserbo sul resto del cast. Il personaggio di Rosa Ricci, guest nella stagione 2, fissa nella stagione 3, è legata al personaggio di Ciro, di cui è sorella minore. Profondamente protettiva nei confronti della sua famiglia, non esita mai a difendere la memoria del fratello scomparso, ricorrendo molto spesso alla violenza. Come quando Viola addita Ciro come un perdente e lei le si scaglia addosso. Proprio la morte di Ciro provocherà una serie di eventi a catena. Rosa Ricci entrerà di proposito nell'IPM con l'intento di uccidere Carmine, ritenuto responsabile proprio della morte del fratello. Ma proprio per Carmine, Rosa finirà per provare un sentimento che sarà difficilissimo da governare.

Il tour del Musical di Mare Fuori

Dopo l'esordio a Napoli, dal 14 dicembre, il Musical Mare Fuori farà tappa al Teatro Duemila di Ragusa, quindi dal 1° febbraio al Teatro Alfieri di Torino. Il 14 febbraio le luci del palco si accenderanno al Teatro Arcimboldi di Milano, e a partire dal 23 febbraio al Teatro Team di Bari, quindi il 1° marzo a Roma al Teatro Brancaccio, e dal 15 marzo al Teatro Europa di Bologna. Info e biglietti già disponibili sul circuito TicketOne.