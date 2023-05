Mare Fuori 4, folla a Napoli sul set della quarta stagione: i fan arrivano da tutta Italia Tante le persone in attesa dell’ingresso e dell’uscita dei protagonisti della serie, che proprio in questi giorni stanno iniziando i lavori sul set della quarta stagione della serie diretta da Ivan Silvestrini. Puglia, Sicilia, Como, arrivano da tutti Italia i fa di Mare Fuori.

A cura di Andrea Parrella

La febbre per Mare Fuori non si arresta e con l'inizio delle riprese della quarta stagione il Molosiglio di Napoli, dove si trova l'edificio in cui è riprodotto l'Ipm. Tante le persone in attesa dell'ingresso e dell'uscita dei protagonisti della serie, che proprio in questi giorni stanno iniziando i lavori sul set della quarta stagione della serie diretta da Ivan Silvestrini. Puglia, Sicilia, Como, arrivano da tutti Italia i fa di Mare Fuori, stregati dalla serie Rai che ha colpito molto l'immaginario del pubblico, soprattutto nelle fasce più giovani. Genitori con figlie e figli, adolescenti che non vedono l'ora di incontrare Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Domenico Cuomo e tanti altri protagonisti della serie Rai.

Mare Fuori 4, le location della quarta stagione

Non solo Molosiglio, sono tanti i luoghi iconici di Napoli e della Campania che trovano posto in Mare Fuori. Nelle precedenti tre stagioni, infatti, sono stati allestiti set alla stazione della metro Linea 1 di Toledo, dove nella prima stagione Filippo incontra Naditza. C'è poi il Pontile dell'ex Italsider di Bagnoli, oggi una splendida passeggiata a mare, dove nella terza stagione Ciro e sua sorella Rosa Ricci camminano rievocando ricordi della loro infanzia.

C'è spazio per il centro storico di Napoli, con la Porta San Gennaro, la più antica della città, a due passi da piazza Cavour e via Foria, dove nella terza stagione si trova la pizzeria Capasso dove lavora Gaetano, detto O’Pirucchio. Sempre nella terza stagione una delle location è Villa Mirabilis di Bacoli, noto ristorante e località esclusiva per le cerimonie che si trova a Bacoli, nei pressi dell'antica piscina Mirabilis. Altre riprese sono state effettuate alla Gaiola, dove Mimmo uccide Gaetano nella terza stagione.