Mare Fuori 4, iniziate a Napoli le riprese della quarta stagione Attesa tra i fan per conoscere le location della quarta stagione della serie Tv che ha per protagonisti i ragazzi dell’Ipm.

Partono le riprese di Mare Fuori 4 a Napoli ed è già grande attesa tra i fan per conoscere le location dove sarà girata la quarta stagione della serie che ha per protagonisti i ragazzi dell'Ipm, un Istituto di Pena Minorile a Napoli ispirato al carcere di Nisida, come Rosa Ricci, Naditza e Filippo, solo per citarne alcuni. La serie Tv vede alla regia Ivan Silvestrini ed è coprodotta da Rai Fiction e Picomedia con la produzione di Roberto Sessa, è nata da un'idea di Cristiana Farina e scritta con Maurizio Careddu.

Il set principale si trova presso la base navale della Marina Militare tra il porticciolo del Molosiglio ed il Molo San Vincenzo, dove è stato ricreato l'Ipm, che nella realtà è invece sull'Isolotto di Nisida a Coroglio, nell'area occidentale della città, con vista spettacolare sul Golfo di Pozzuoli. La terza stagione si era chiusa con uno sparo alla Piscina Mirabilis di Bacoli e c'è grande attesa per sapere cosa sia accaduto. La nuova stagione dovrebbe essere trasmessa all'inizio del 2024.

Le location di Mare Fuori a Napoli

Ma sono tanti i luoghi iconici di Napoli e della Campania che trovano posto in Mare Fuori. Nelle precedenti tre stagioni, infatti, sono stati allestiti set alla stazione della metro Linea 1 di Toledo, dove nella prima stagione Filippo incontra Naditza. C'è poi il Pontile dell'ex Italsider di Bagnoli, oggi una splendida passeggiata a mare, dove nella terza stagione Ciro e sua sorella Rosa Ricci camminano rievocando ricordi della loro infanzia.

C'è spazio per il centro storico di Napoli, con la Porta San Gennaro, la più antica della città, a due passi da piazza Cavour e via Foria, dove nella terza stagione si trova la pizzeria Capasso dove lavora Gaetano, detto O’Pirucchio. Sempre nella terza stagione una delle location è Villa Mirabilis di Bacoli, noto ristorante e località esclusiva per le cerimonie che si trova a Bacoli, nei pressi dell'antica piscina Mirabilis. Altre riprese sono state effettuate alla Gaiola, dove Mimmo uccide Gaetano nella terza stagione.

Napoli si conferma anche nel 2023 una delle città preferite da cinema e tv per le riprese cinematografiche, scelta negli ultimi mesi da registi del calibro di Paolo Sorrentino, per il video di Paola e Chiara con Boomdabash. In questi giorni a Largo San Marcellino si terranno anche le riprese de L'Amica Geniale 4, l'ultima stagione della saga di Elena Ferrante, dedicata a Lila e Lenù.